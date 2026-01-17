يحميك من مرض السكر.. أفضل طريقة لشرب القهوة يوميًا | طلعت معجزة ربانية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر قهوة الصباح جزءًا أساسيًا من روتين العديد من الأشخاص، إذ تتجاوز كونها مجرد مشروب ساخن لتصبح لحظة صفاء وانطلاقة مليئة بالنشاط والحيوية. إلى جانب مذاقها المميز، تحمل القهوة مجموعة من الفوائد الصحية التي قد تسهم في الوقاية من بعض الأمراض الشائعة.

فوائد القهوة في الوقاية من الأمراض

الوقاية من السكري من النوع الثاني

تشير الدراسات العلمية إلى أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويرجع ذلك إلى احتوائها على معادن مهمة مثل المغنيسيوم، الذي يعزز قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين استجابة الإنسولين.

الوقاية من السرطان

تحتوي القهوة على مركب يُعرف بـ «Praxanthine»، والذي يساهم في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى دوره في حماية الكبد من التليّف ودعم صحته العامة.

الوقاية من النقرس

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الاستهلاك المنتظم للقهوة على المدى الطويل يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بمرض النقرس، الناتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم.

التخفيف من الصداع

تلعب القهوة دورًا في الجهاز العصبي، حيث تساعد على تقليل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يساهم في تخفيف الصداع في مراحله المبكرة ويقلل من شدته إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.