الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد السكري من الأمراض المزمنة التي تفرض على المصابين به تغييرات جذرية في نمط حياتهم، خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي، و يتوجب على مرضى السكري الانتباه لنوعية الأطعمة التي يتناولونها، مع تقليل استهلاك السكر والكربوهيدرات لتجنب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، و هذه القيود الغذائية قد تشعر المرضى بالحرمان وتؤثر على حالتهم النفسية، لذا من الضروري إيجاد بدائل صحية تتيح لهم الاستمتاع بالطعام مع الحفاظ على التوازن الصحي.

"نبات حير الدكاترة لسنين"... اعشاب طبيعيه بتركيز عالي تعالج السكر التراكمي وتغنيك عن إبر الأنسولين

فوائد النباتات الطبيعية في إدارة السكري

لطالما كانت النباتات الطبية جزءا من طرق العلاج التقليدي لعدة قرون، ومنها الحلبة التي أثبتت فاعليتها في مساعدة مرضى السكري على تنظيم مستويات الجلوكوز، و تحتوي الحلبة على ألياف قابلة للذوبان تساهم في إبطاء امتصاص السكر من الجهاز الهضمي، كما تحسن من حساسية الجسم للأنسولين، و بفضل هذه الخصائص، تعتبر الحلبة خيارا طبيعيا وامنا للحد من تقلبات السكر في الدم دون أي مضاعفات كبيرة.

خطوات تحضير مشروب الحلبة لمرضى السكري

للاستفادة من خصائص الحلبة، يمكن إعداد مشروب بسيط باستخدام بذورها، و يتم نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب ماء طوال الليل، ثم تصفية الماء وشربه على معدة فارغة في الصباح، و بديل اخر هو غلي البذور في الماء ثم تناولها دافئة، و عند الالتزام بتناول هذا المشروب بانتظام، يمكن أن يساعد في تحقيق استقرار مستويات الجلوكوز في الدم بشكل ملحوظ، مما يوفر دعما طبيعيا لمرضى السكري في إدارة حالتهم الصحية.