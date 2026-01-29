الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Microbiome العلمية عن علاقة مفاجئة بين أنواع زيت الزيتون وصحة الأمعاء والذاكرة، مؤكدة أن نوع الزيت المستهلك قد يكون له تأثير مباشر على القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.

زيت الزيتون البكر يحمي الذاكرة عبر الأمعاء

وشملت الدراسة متابعة دقيقة لـ 656 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، على مدى عامين كاملين.

وخلص الباحثون إلى أن الاستهلاك المنتظم لـ زيت الزيتون البكر ارتبط بتحسن ملحوظ في الوظائف الإدراكية والذاكرة والانتباه، بينما أظهر زيت الزيتون المكرر نتائج عكسية مثيرة للقلق. وأوضحت النتائج أن كل زيادة يومية بمقدار 10 غرامات من الزيت البكر انعكست إيجاباً على الأداء الإدراكي، في حين أن الكمية نفسها من الزيت المكرر أدت إلى تراجع في الأداء.

ويرجع ذلك إلى التركيبة الكيميائية الفريدة لزيت الزيتون البكر، الذي يحتفظ بمركبات الفينولات النشطة ومضادات الأكسدة التي تضيع جزئياً أثناء عمليات التكرير، حيث تعمل هذه المركبات على تغذية الدماغ وتعديل بيئة الأمعاء الدقيقة في الوقت نفسه.

الأمر الأكثر إثارة هو تحديد نوع بكتيريا محددة تُسمى Adlercreutzia، لعبت دور الوسيط الحيوي في نقل الفوائد الإدراكية من زيت الزيتون البكر إلى الدماغ، ما يضيف طبقة جديدة لفهم العلاقة بين الأمعاء والدماغ.

وتؤكد هذه النتائج على حكمة النظام الغذائي المتوسطي الذي يعتمد زيت الزيتون البكر كعنصر أساسي، مشيرة إلى أن نوعية الزيت قد تكون المفتاح لدعم الصحة الإدراكية على المدى الطويل، وليس الكمية فقط.

ورغم أهمية هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات طويلة المدى لفهم الشبكة المعقدة بين الغذاء والميكروبيوم والدماغ، وتطوير استراتيجيات وقائية ضد الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر.