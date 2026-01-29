ضبط سيدة لممارستها أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:34 مساءً - في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.