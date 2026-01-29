لا تفوتك القمة.. القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:33 مساءً - يستضيف نادي الفيصلي نظيره نادي الرمثا في "كلاسيكو" مرتقب يجمعهما مساء اليوم الخميس، على أرضية "استاد عمان الدولي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

يدخل الفيصلي اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة زحفه نحو الصدارة، مستنداً إلى تفوقه في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالحه بنتيجة (1 - 0).

في المقابل، يطمح الرمثا لرد الاعتبار وتحقيق فوز معنوي وهام في مشوار الدوري.

موعد مباراة الفيصلي ضد الرمثا في الدوري الأردني

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 29 يناير 2026، في الأوقات التالية:

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة .

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت الأردن ومكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد الرمثا في الدوري الأردني

ستنقل المباراة مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport)، الناقل الحصري لمسابقات الدوري الأردني.

معلق مباراة الفيصلي ضد الرمثا في الدوري الأردني

يتولى المعلق أحمد الخلايلة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.