الرياض - كتبت رنا صلاح - يتداول البعض فكرة أن شرب الماء أثناء الأكل قد يضر بالصحة أو يضعف الهضم، لكن الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أكّد أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وأن شرب الماء أثناء تناول الطعام أمر طبيعي لا يسبب أي ضرر صحي، مع التنبيه على ضرورة عدم المبالغة في كمية الماء أثناء الوجبة، لأن ذلك قد يسبب شعورًا بالامتلاء المفرط أو يعيق بعض الوظائف الهضمية، وفيما يلي التفاصيل.

الخضيري يكشف مفاجآت مدهشة عن شرب الماء أثناء الأكل وتأثيره الخفي على الشهية والوز

فوائد شرب الماء قبل الأكل

أوضح الدكتور الخضيري أن شرب الماء قبل الوجبة بربع ساعة قد يكون أكثر فائدة للجسم، إذ يساعد على تقليل الشهية، وهو أمر مفيد خصوصًا لمن يتبعون حمية غذائية، كما أشار إلى أن الشعور بالعطش قد يُخطئه البعض ويظنه جوعًا، وبالتالي فإن شرب الماء قبل الأكل يساعد أحيانًا على كبح الإحساس الكاذب بالجوع، ويتيح التحكم في الكميات المستهلكة من الطعام بطريقة طبيعية

شرب الماء بانتظام ودوره في إنقاص الوزن

أوضح الخضيري أن شرب الماء بانتظام، وخصوصًا في أوقات محددة خلال اليوم، يمثل وسيلة فعّالة لدعم برامج إنقاص الوزن وتنظيم الأكل، فهو يقلل من الرغبة في الإفراط بالطعام، ويساعد الجسم على الحفاظ على الترطيب دون الحاجة لزيادة كميات الطعام، ما يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز نشاط الجسم، بالإضافة إلى دور الماء في دعم عمليات الهضم وامتصاص العناصر الغذائية

ويمكن القول أن شرب الماء أثناء الأكل أو قبله ليس ضارًا كما يُشاع، بل يمكن أن يكون جزءًا من أسلوب حياة صحي، مع مراعاة الاعتدال في الكمية، ومراقبة الإحساس بالجوع والعطش، فهذا يساعد على تنظيم الطعام بطريقة أفضل، ويعزز من فرص الحفاظ على وزن صحي ودعم صحة الجسم بشكل عام.