أيهما أفضل: تناول فيتامين C في الصباح أم المساء؟ اكتشفي الإجابة

لا يختلف إثنان على أن للفيتامينات Vitamins أهميةٌ قصوى في تعزيز الصحة، سواء كانت من مصادر الطعام أو الشمس أو عن طريق المكملات.

وللعلم؛ فالفيتامينات دوت الخليج مركباتٌ عضوية يحتاجها الجسم بشكلٍ أساسي، وتُعدَ ضروريةً لعمل الإنزيمات والعمليات الحيوية في الجسم.

يتم الحصول عليها من مصادر حيوانية ونباتية مختلفة ضمن وجبات الطعام اليومية؛ وبالرغم من أن جسم الإنسان قد ينتج كمياتٍ ضئيلة من بعض أنواع الفيتامينات، إلا أن العديد منها لا ينتجه الجسم ويجب الحصول عليه من مصادر خارجية. مع الإشارة إلى أن نقص الفيتامينات في الجسم يمكن أن يؤدي لحدوث مشاكل صحية خطيرة.

تلعب الفيتامينات دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تُساهم في تعزيز صحة جهاز المناعة، الجلد، العظام، العضلات، والأعصاب؛ وكذلك الحفاظ على صحة العين، القلب، والجهاز الهضمي، فضلًا عن دورها في عمليات الجسم الحيوية وإنتاج الطاقة.

بالطبع معظمنا أهمية تناول الفيتامينات، خاصةً في حال نقصها بالجسم، لكن السؤال الذي يطرحه معظمنا: ما هو التوقيت المثالي لتناول هذه الفيتامينات؟

فيتامين C في الصباح أم المساء.. الوقت المثالي وسبب أهميته

لن نستطيع تخصيص المقالة اليوم لكافة أنواع الفيتامينات، وإنما سنُركَز بدايةً على أهم فيتامين نحتاجه لتعزيز مناعة أجسامنا؛ ألا وهو فيتامين C، الذي نجيب في السطور التالية على التوقيت المثالي لأخذه، بالإضافة إلى أهميته. فإذا كنتِ عزيزتي مهتمةً بمعرفة هذه التفاصيل، ننصحك بمتابعة القراءة..

فيتامين C في الصباح أم المساء.. الوقت المثالي وسبب أهميته

الوقت المثالي لتناول مكملات فيتامين C هو في الصباح، ويُفضَل مع الإفطار لتعزيز الامتصاص وتجنَب اضطرابات المعدة؛ بينما يُفضَل تطبيق سيروم فيتامين C على البشرة صباحاً لحمايتها من أضرار الشمس. سبب أهميته صباحاً يعود لتعزيز الطاقة، دعم المناعة طوال اليوم، وامتصاص الحديد بشكل أفضل.

تفاصيل توقيت فيتامين C (مكملات وسيروم):

1. فيتامين C (مكملات/فوار):

الصباح: الأفضل لتعزيز الطاقة وامتصاصه مع الوجبات.

الخيار البديل: يمكن تناوله في أي وقتٍ من اليوم، ولكن يُنصح بتناول فيتامين C بعد وجبة الطعام تفاديًا لتهيَج المعدة.

تجنَب المساء: يُفضَل تجنب الجرعات العالية قبل النوم لمنع الإصابة بالأرق.

ملاحظة: يُنصح شرب كميةٍ كافية من الماء (1-2 كوب) عند تناول المكملات، لتجنب ترسب الفيتامين.

2. سيروم فيتامين C (للبشرة):

صباحاً: هو الوقت المثالي لحماية البشرة من أشعة الشمس، التصبغات، والتجاعيد.

مساءً: يمكن استخدامه أيضاً، حيث يساعد في إصلاح أضرار البشرة الناتجة عن شمس اليوم.

سبب أهمية التوقيت الصباحي:

• تعزيز المناعة والطاقة: إذ يمنح الجسم نشاطاً ويدعم المناعة طوال اليوم.

• امتصاص الحديد: يُفضَل تناوله صباحاً مع الأطعمة لزيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

• الاستمرارية: تناوله صباحاً يُقلَل من احتمالية نسيانه.

بعد استيضاح التوقيت المثالي لتناول فيتامين C وأهمية هذا التوقيت، دعينا نغوص قليلًا في مزايا وفوائد هذه الفيتامين؛ ولا ننسى بالطبع السلامة والآثار الجانبية.

فيتامين C.. مُغذَ ويحتاجه الجسم بشدة

يشير موقع "مايو كلينك" إلى أن فيتامين C (حمض الاسكوربيك) هو فيتامين مُغذٍ، يحتاج إليه جسمكِ لتكوين الأوعية الدموية، الغضاريف، العضلات والكولاجين في العظام؛ كما أنه ضروري لالتئام جروح الجسم.

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من آثار الشوارد الحُرة، وهي جُزيئات تنشأ أثناء هضم الجسم للطعام وتحليله، أو عند تعرَض الجسم لدخان التبغ وأشعة الشمس أو الأشعة السينية أو مصادر الأشعة الأخرى؛ وربما يكون للشوارد الحُرة دورٌ في الإصابة بمرض القلب، السرطان والأمراض الأخرى.

يساعد فيتامين C الجسم أيضًا في امتصاص الحديد وتخزينه. وحيث إن جسمكِ لا يُفرز هذا الفيتاميين، فإنكِ بحاجة للحصول عليه من نظامكِ الغذائي. يوجد فيتامين C في الفواكه الحمضية (البرتقال، الليمون وغيرها)، التوت، البطاطس، الطماطم، الفلفل، الملفوف، كرنب بروكسل، البروكلي والسبانخ. كما يتوفر أيضًا على شكل مكمّلات غذائية فموية، وعادةً تكون على هيئة كبسولات وأقراص مخصصة للمضغ.

بإمكانكِ الحصول على فيتامين C من بعض الأطعمة مثل الحمضيات

فيتامين C.. نقصٌ ينبغي معالجته

يحصل معظم الناس على كفايتهم من فيتامين C عن طريق اتباع نظامٍ غذائي صحي. والأرجح أن يظهر نقص فيتامين C لدى الأشخاص الذين:

• يدخنون أو يتعرضون للتدخين السلبي

• لديهم أمراض مُعدية معوية معينة أو أنواعٌ معينة من السرطان

• يتَبعون نظامًا غذائيًا محدودًا لا يشمل تناوُل الفواكه والخضراوات بانتظام

قد يؤدي النقص الحاد في فيتامين C إلى مرضٍ يسمى البَثَع، يُسبَب فقر الدم، نزيف اللثة، التكدُّم وضعف التئام الجروح.

إذا تناولتِ فيتامين C لخصائصه المضادة للتأكسد، فلا تنسِ أن المكمّل الغذائي قد لا يقدم لكِ الفوائد نفسها التي تحصلين عليها طبيعيًا من الأغذية. ويبقى أن نشير إلى أن النسبة اليومية الموصى بتناولها من فيتامين C دوت الخليج 90 ميلليغرامًا للرجال البالغين و 75 ميلليغرامًا للنساء البالغات.

فوائد فيتامين C.. نتائج الأبحاث

أظهرت الأبحاث حول استخدام فيتامين C لبعض الحالات الآتي:

1. السرطان: قد يُقلَل تناول نظامٍ غذائي غني بالفواكه والخضراوات، من احتمال الإصابة بأنواعٍ عديدة من السرطان، مثل سرطان الثدي، القولون والرئتين. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير الوقائي يرتبط بمحتوى فيتامين C في الطعام أم لا؛ إذ لا يبدو أن تناول مكملات فيتامين C الغذائية عن طريق الفم يقدم الفائدة نفسها.

2. الزكام: لا يمنع تناول مكملات فيتامين C الغذائية عن طريق الفم الإصابة بالزكام. وتشير الأدلة أيضًا إلى عدم الحصول على فائدةٍ كبيرة من تناول مكملات فيتامين C الغذائية بانتظام لتقليل مدة الزكام أو شدته.

3. أمراض العيون: قد يفيد تناول مكملات فيتامين C الغذائية عن طريق الفم مع الفيتامينات والمعادن، في الوقاية من تفاقم التنكّس البقعي المرتبط بالسن. وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستوياتٍ عالية من فيتامين C في أنظمتهم الغذائية، تقل احتمالات إصابتهم بحالات إعتام عدسة العين.

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين C عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن. أما الأشخاص المُعرضون للإصابة بنقص فيتامين C، فقد يستفيدون من تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين.

فيتامين C.. السلامة والآثار الجانبية

بصفة عامة، يكون تناول مكملات فيتامين C الغذائية عن طريق الفم آمنًا، وذلك عند تناولها بجرعاتٍ مناسبة. ويمكن أن يُسبَب تناول جرعةٍ كثيرة من فيتامين C آثارًا جانبية، بما في ذلك:

• الغثيان، القيء والإسهال

• حرقة المعدة

• تقلصات مؤلمة في المعدة أو انتفاخ

• الإرهاق والشعور بالنعاس، أو الأرق في بعض الأحيان

• الصداع

• احمرار الجلد.

بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يتسبب تناول مكملات فيتامين C الغذائية عن طريق الفم بتشكَل حصوات الكلى، خصوصًا عند تناولها بجرعاتٍ عالية. ويزيد الاستخدام طويل الأمد لمكملات فيتامين C الغذائية المتناولة عن طريق الفم بجرعةٍ تتجاوز 2000 ميليغرام يوميًا من احتمالية التعرض لآثارٍ جانبية كبيرة.

حذاري من الإفراط بتناول فيتامين C لتجنب آثاره الجانبية

من الأفضل إبلاغ الطبيب أنكِ تتناولين مكملات فيتامين C الغذائية قبل الخضوع لأي اختباراتٍ طبية. إذ قد يؤثر ارتفاع مستويات فيتامين C في نتائج اختباراتٍ معينة، مثل اختبارات البراز للكشف عن الدم الخفي في البراز أو الاختبارات المسحية للكشف عن الغلوكوز.

من التفاعلات المحتملة لزيادة جرعة فيتامين C:

1. الألمنيوم: إذ يمكن أن يزيد تناول فيتامين C من امتصاص الألمنيوم من الأدوية المحتوية على هذا المعدن، مثل الأدوية المانعة لامتصاص الفوسفات. وقد تكون هذه الأدوية ضارة للأشخاص الذين لديهم مشكلات في الكلى.

2. العلاج الكيميائي: هناك تخوفٌ من أن استخدام مضادات التأكسد، مثل فيتامين C، أثناء العلاج الكيميائي؛ قد يُقلَل من تأثير أدوية العلاج الكيميائي.

3. الإستروجين: قد يزيد تناول فيتامين C مع استخدام وسيلةٍ فموية لمنع الحمل أو العلاج ببدائل الهرمونات، من مستويات الإستروجين.

4. مثبطات إنزيم البروتياز: قد يُقلَل تناول فيتامين C عن طريق الفم من تأثير هذه الأدوية المضادة للفيروسات.

5. الأدوية الخافِضة للكوليسترول والنياسين: عند تناول فيتامين C، يمكن تقليل آثار النياسين والأدوية الخافِضة للكوليسترول، التي قد تفيد الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول.

6. وارفارين (Jantoven): قد تُقلَل الجرعات العالية من فيتامين C من استجابتكِ لهذا الدواء المضاد للتخثر.

في الختام؛ وبعد التيقن من فوائد ومزايا فيتامين C العديدة والمهمة على صحتكِ والتوقيت المثالي لتناوله، بات لزامًا عليكِ عزيزتي استشارة الطبيب حول كيفية حصولكِ على النسبة الطبيعية من هذا الفيتامين الحيوي لعمل معظم أعضاء الجسم.