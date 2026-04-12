أعلى عائد بعد تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل شهادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:15 مساءً - تشهد شهادات الادخار في بنك مصر خلال عام 2026 إقبالًا متزايدًا من العملاء، مدفوعة بقرار تثبيت أسعار الفائدة الذي عزز من جاذبية هذه الأوعية الادخارية كخيار آمن ومستقر في ظل التقلبات الاقتصادية، ويواصل بنك مصر تطوير منتجاته المصرفية لتلبية احتياجات مختلف الفئات، من خلال تقديم شهادات متنوعة من حيث مدة الاستثمار ودورية صرف العائد، بما يتيح للعملاء تحقيق أفضل استفادة ممكنة من مدخراتهم.

وفي ظل المنافسة القوية داخل القطاع المصرفي، تبرز شهادات بنك مصر كواحدة من أبرز الأدوات التي تجمع بين العائد المرتفع والمرونة، ما يدفع العديد من الأفراد إلى الاعتماد عليها كخيار أساسي للاستثمار الآمن خلال الفترة الحالية.

ارتفاع الإقبال على شهادات بنك مصر 2026 بعد تثبيت أسعار الفائدة

ساهم قرار تثبيت سعر الفائدة في تعزيز ثقة العملاء في شهادات الادخار، حيث أصبحت توفر عوائد مستقرة دون التعرض لمخاطر التغيرات المفاجئة في السوق، ويتميز بنك مصر بتقديم شهادات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المواطنين.

كما توفر هذه الشهادات مرونة كبيرة في صرف العائد، سواء بشكل يومي أو شهري أو سنوي، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، مع خيار الاسترداد بعد مرور 6 أشهر، وهو ما يعزز من سيولة الاستثمار ويمنح العملاء مزيدًا من الأمان.

تفاصيل أعلى عائد على شهادات بنك مصر 2026 وأنواعها

تتصدر شهادة "يوماتي" قائمة الشهادات الأكثر مرونة، حيث تقدم عائدًا يوميًا متغيرًا يصل إلى 19%، وهي مرتبطة بسعر الكوريدور، ما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن دخل يومي يتماشى مع تحركات السوق.

أما شهادة "ابن مصر" الثلاثية، فتُعد من أكثر الشهادات جذبًا في 2026، خاصة لمن يرغب في تحقيق عوائد مرتفعة في بداية الاستثمار، إذ تصل إلى 22% سنويًا في العام الأول، قبل أن تتراجع تدريجيًا في العامين التاليين، وتناسب هذه الشهادة من يسعون لتحقيق أرباح سريعة خلال فترة زمنية محدودة.

وفي المقابل، تقدم شهادة "القمة" خيارًا أكثر استقرارًا بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا يُصرف شهريًا، ما يجعلها ملائمة للراغبين في دخل ثابت بعيدًا عن تقلبات السوق.

أفضل طرق اختيار شهادة الادخار المناسبة في بنك مصر 2026

يعتمد اختيار الشهادة المناسبة على الأهداف المالية لكل عميل، حيث يُنصح الباحثون عن دخل يومي بالاتجاه إلى شهادة "يوماتي"، بينما تعد شهادة "ابن مصر" الخيار الأمثل لمن يرغب في تحقيق عائد مرتفع خلال السنوات الأولى.

أما العملاء الذين يفضلون الاستقرار، فيمكنهم الاعتماد على شهادة "القمة" أو الشهادات طويلة الأجل التي تمتد إلى 5 و7 سنوات، بعوائد ثابتة توفر رؤية مالية واضحة على المدى البعيد.