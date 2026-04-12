سيدة الإسكندرية بسنت سليمان تروي تفاصيل صادمة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:15 مساءً - تصدر اسم سيدة من منطقة سموحة "بسنت سليمان" بمحافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد واقعة مأساوية أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن، خاصة عقب تداول منشور قديم لها كشفت فيه عن تفاصيل مؤثرة من رحلة معاناتها.

منشور سيدة الإسكندرية بسنت سليمان الصادم قبل إنهاء حياتها

أعاد مستخدمو مواقع التواصل نشر كلمات كتبتها سيدة الإسكندرية "بسنت سليمان" عبر حسابها على "فيس بوك"، روت خلالها ما مرت به من ظروف قاسية وتجارب صعبة على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أنها واجهت مواقف مؤلمة من أشخاص مقربين وغيرهم، عانت خلالها من الظلم والقسوة وضياع الحقوق.

وأشارت في منشورها إلى أنها تحملت مسؤوليات كبيرة بمفردها منذ وفاة والدها، موضحة أنها واجهت الحياة بقوة رغم التحديات، وخاضت تجارب صعبة بين أروقة المستشفيات والمحاكم، إلى جانب مشاركتها في جلسات عرفية، مؤكدة أنها خاضت تلك المواقف بمفردها دون دعم يُذكر.

أزمات واجهت بسنت سليمان

أوضحت السيدة أنها اعتمدت على نفسها بشكل كامل، حيث عملت وسافرت وبذلت جهودًا كبيرة لتوفير احتياجات أسرتها، مشيرة إلى أنها ضحت بالكثير من متطلباتها الشخصية، حتى أبسطها، من أجل الإنفاق على تعليمها وأبنائها، إلى جانب تحمل أعباء المعيشة اليومية.

كما لفتت إلى أنها قامت بدور الأم والأب في آنٍ واحد، إذ تكفلت بتربية ابنتيها، وفي الوقت نفسه واجهت تحديات الحياة المختلفة، سواء على المستوى المادي أو الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت تتحمل الأزمات وتتصدى للصعوبات بمفردها.

وتطرقت في كلماتها إلى تعرضها لسلسلة من الأزمات، من بينها فقدان ممتلكاتها نتيجة حريق منزلها، فضلًا عن مرورها بوعكات صحية متكررة، إلى جانب خسارتها لأشخاص وأشياء ذات قيمة كبيرة في حياتها، إلا أنها أكدت أنها كانت تنهض من كل سقوط أكثر قوة وصلابة.