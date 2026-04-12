أرقام وحقائق مثيرة قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات مانشستر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:15 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحتضنه ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن انتصار ثمين يواصل به مطاردة المتصدر آرسنال في سباق المنافسة على لقب البريميرليج، بينما يأمل تشيلسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي قبل القمة

تحمل مباراة اليوم الرقم 175 في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات، بعدما سبق أن التقيا في 174 مباراة سابقة.

حقق تشيلسي الفوز في 67 مباراة.

انتصر مانشستر سيتي في 66 مواجهة

حضر التعادل في 41 لقاء.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 238 هدفًا في شباك البلوز، مقابل 236 هدفًا أحرزها لاعبو تشيلسي في مرمى الفريق السماوي.

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تواجه الفريقان في 57 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي 27 انتصارًا مقابل 20 فوزًا لمانشستر سيتي، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

الجدير بالذكر كانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الاتحاد.

حقائق عن ديربي السيتي والبلوز

ورغم تفوق تشيلسي التاريخي في سجل المواجهات، فإن الأفضلية الحديثة تميل بوضوح إلى مانشستر سيتي، حيث لم ينجح البلوز في تحقيق أي انتصار على السيتي منذ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021، بينما فرض الفريق السماوي سيطرته على معظم اللقاءات الأخيرة بين الطرفين.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة للطرفين في صراع القمة والمراكز الأوروبية.