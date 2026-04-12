توقع نتيجة مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.....

توقع نتيجة مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:15 مساءً - تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة واضعًا نصب عينيه حصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة الصدارة، خاصة بعد تذبذب نتائجه خلال الفترة الأخيرة، إذ حقق انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات، وهو ما يزيد من الضغوط على كتيبة بيب جوارديولا قبل هذه القمة.

في المقابل، يدخل تشيلسي المواجهة وسط تراجع واضح في النتائج، بعدما اكتفى بانتصار وحيد مقابل أربع هزائم في آخر خمس مباريات، ليبحث الفريق اللندني عن استعادة توازنه أمام جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين والجهاز الفني.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يزيد من حدة الترقب لهذه المواجهة المنتظرة على ملعب ستامفورد بريدج.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي المتوقعة

التوقعات الرقمية للمباراة تشير إلى أفضلية نسبية لمانشستر سيتي، وفقًا للمؤشرات الفنية والإحصائية:

فوز مانشستر سيتي: 52٪

فوز تشيلسي: 25٪

التعادل: 23٪

النتيجة الأقرب وفق التوقعات:

مانشستر سيتي 2-1 تشيلسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مجانًا 

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي، بينما يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي كريس كافاناغ.

