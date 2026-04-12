نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند ترفع رسوم التصدير على الديزل ووقود الطائرات بشكل فوري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:59 مساءً - العربية نت _ رفعت الحكومة الهندية رسوم التصدير أو ما يعرف بـ “ضريبة الأرباح الاستثنائية غير المتوقعة” على الديزل إلى 55.5 روبية للتر، وعلى وقود الطائرات إلى 42 روبية للتر.

وقالت وزارة المالية الهندية في إشعار إن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وفقاً لوكالة “برس تراست أوف إنديا”.

وكانت الحكومة قد فرضت في 26 مارس الماضي رسوم تصدير بقيمة 21.5 روبية للتر على الديزل، و29.5 روبية للتر على وقود الطائرات، وذلك بهدف زيادة توافر الوقود في السوق المحلية في ظل الحرب الدائرة في غرب آسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وفي وقت سابق، قالت سوجاتا شارما وزيرة الدولة المشاركة في وزارة النفط الهندية إن مصافي تكرير النفط المملوكة للدولة أجلت أعمال الصيانة الدورية لضمان توفير كميات كافية من الوقود في الأسواق المحلية.

يأتي ذلك في حين تعمل مصافي التكرير الهندية بأقصى طاقتها التشغيلية لتلبية الاحتياجات المحلية، وقد زادت إمدادات مصانع اليوريا من الغاز إلى 90% من احتياجاتها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند ترفع رسوم التصدير على الديزل ووقود الطائرات بشكل فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.