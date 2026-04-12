الهند ترفع رسوم التصدير على الديزل ووقود الطائرات بشكل فوري

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:59 مساءً - العربية نت _ رفعت الحكومة الهندية رسوم التصدير أو ما يعرف بـ “ضريبة الأرباح الاستثنائية غير المتوقعة” على الديزل إلى 55.5 روبية للتر، وعلى وقود الطائرات إلى 42 روبية للتر.

وقالت وزارة المالية الهندية في إشعار إن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وفقاً لوكالة “برس تراست أوف إنديا”.

وكانت الحكومة قد فرضت في 26 مارس الماضي رسوم تصدير بقيمة 21.5 روبية للتر على الديزل، و29.5 روبية للتر على وقود الطائرات، وذلك بهدف زيادة توافر الوقود في السوق المحلية في ظل الحرب الدائرة في غرب آسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وفي وقت سابق، قالت سوجاتا شارما وزيرة الدولة المشاركة في وزارة النفط الهندية إن مصافي تكرير النفط المملوكة للدولة أجلت أعمال الصيانة الدورية لضمان توفير كميات كافية من الوقود في الأسواق المحلية.

يأتي ذلك في حين تعمل مصافي التكرير الهندية بأقصى طاقتها التشغيلية لتلبية الاحتياجات المحلية، وقد زادت إمدادات مصانع اليوريا من الغاز إلى 90% من احتياجاتها.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع مع استقرار سوق العمل

