شفاء بدون كيماوي.. تجربة الفنان يوسف منصور تفتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 03:33 مساءً - في وقت يتصاعد فيه الجدل حول فعالية العلاجات التقليدية للسرطان، عادت قصة الفنان يوسف منصور لتتصدر المشهد مجددًا، باعتبارها واحدة من أبرز التجارب التي أثارت اهتمام الجمهور، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها الطبيب الراحل ضياء العوضي بشأن العلاج الكيماوي.

تصريحات ضياء العوضي تفتح باب النقاش حول بدائل علاج السرطان

أعادت تصريحات ضياء العوضي إشعال الجدل حول جدوى العلاج الكيماوي، بعدما أشار إلى أنه قد يساهم في زيادة مقاومة الخلايا السرطانية في بعض الحالات بدلًا من القضاء عليها، هذه التصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا، بين مؤيدين يرون ضرورة إعادة النظر في بعض البروتوكولات العلاجية، وآخرين يؤكدون أن الطب الحديث يعتمد على دراسات دقيقة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

قصة يوسف منصور مع سرطان النخاع الشوكي تعود للواجهة

أثناء هذا الجدل، برزت مجددًا تجربة يوسف منصور، الذي كشف سابقًا عن إصابته بسرطان النخاع الشوكي، وهي تجربة وصفها بأنها من أصعب مراحل حياته، فقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، حتى فقد القدرة على الحركة وأصبح طريح الفراش لفترة، وسط توقعات طبية معقدة بشأن تطور حالته.

شفاء يوسف منصور دون كيماوي يثير التساؤلات حول دور الإرادة والعلاج البديل

لاحقًا، أعلن منصور تعافيه، موضحًا أنه لم يعتمد على العلاج الكيماوي، بل اتجه إلى مسار مختلف شمل تغييرات في نمط الحياة والتركيز على الجانب النفسي والمعنوي، ورغم أن هذه التجربة تظل فردية وغير قابلة للتعميم طبيًا، فإنها أعادت تسليط الضوء على أهمية الحالة النفسية والإرادة في دعم رحلة التعافي، بالتوازي مع الالتزام بالتوجيهات الطبية المتخصصة.

وبين الجدل العلمي والقصص الإنسانية، تبقى تجربة يوسف منصور نموذجًا ملهمًا، لكنها في الوقت ذاته تطرح ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الحالات، لتجنب تعميم استنتاجات قد لا تنطبق على جميع المرضى.