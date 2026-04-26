حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 03:33 مساءً - أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأحد، الهجوم السافر الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، باستخدام طائرتين مُسيَّرتين مفخَّخَتين قادمتين من العراق.

البرلمان العربي يدين استهداف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت

وأكد اليماحي إدانة ورفض البرلمان العربي القاطع المساس بسيادة دولة الكويت أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

كما أكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه إلى جانب دولة الكويت في مواجهة مثل هذه الاعتداءات السافرة، مؤكِّدًا دعمه جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها، ومشدِّدًا على أن أمن دولة الكويت جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان: «استُهدِف موقعان من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، بهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتين درون مفخختين، موجهة بسلك الألياف الضوئية، قادمة من جمهورية العراق، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية».

وتسبب استهداف مصافي النفط الكويتية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في نهاية فبراير/ شباط الماضي في أزمة بوقود الطائرات في أوروبا بسبب تعطل إنتاج الكويت الذي تعتمد عليه القارة بشكل كبير.