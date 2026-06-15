إصابات التمارين الرياضية .. مدربة لياقة بدنية تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز الأسباب ونصائح لتجنبها

تحرص كثير من النساء على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، سواء بهدف خسارة الوزن، أو شد الجسم، أو حتى الحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين اللياقة البدنية بشكل عام، ومع مرور الوقت تصبح الرياضة جزء أساسي من الروتين اليومي لما تمنحه من نشاط وثقة بالنفس وتحسن في الحالة المزاجية.

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للرياضة، لكن في كثير من الأحيان قد تتعرض بعض النساء لإصابات مفاجئة أثناء التمارين، وهو ما يسبب التوقف لفترات متفاوتة ويؤثر على الانتظام في ممارسة النشاط البدني. ومن هنا تأتي أهمية فهم أسباب الإصابات الرياضية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها بشكل صحيح لضمان الاستمرار في رحلة اللياقة بأمان.

يعتبر الاستمرار هو الوسيلة الحقيقة للحصول على جسد رياضي متناسق

أسباب الإصابات أثناء التمارين

توضح مدربة اللياقة البدنية ندى إبراهيم خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن أغلب الإصابات التي تتعرض لها النساء أثناء ممارسة الرياضة لا تحدث بالصدفة، بل تكون نتيجة مجموعة من الأخطاء المتكررة التي يمكن تجنبها بسهولة.

وتؤكد أن من أبرز الأسباب وراء هذه الإصابات دوت الخليج عدم إجراء تمارين الإحماء قبل بدء النشاط الرياضي، فالكثيرات يتجهن مباشرة إلى التمارين المكثفة دون منح العضلات والمفاصل الوقت الكافي للاستعداد، ما يزيد من احتمالية الشد العضلي أو الإصابة بالمفاصل.

وأشارت أيضا إلى أن استخدام أوزان أكبر من قدرة الجسم يعتبر واحدة من الأسباب الأساسية للإصابات، لذلك نصحت كوتش ندى بضرورة التدرج في زيادة شدة التمارين يظل الخيار الأكثر أمان وفعالية.

ولا تتوقف أسباب الإصابة عند هذا الحد، وذلك لأن تنفيذ التمارين بطريقة خاطئة قد يضع ضغطًا كبيرًا على مناطق معينة من الجسم، مثل الركبتين وأسفل الظهر والكتفين، وهو ما يؤدي إلى مشكلات قد تحتاج إلى فترة طويلة من التعافي.

علامات لا يجب تجاهلها

بعد التعرف على أسباب الإصابات، من المهم الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم أثناء التمرين، فبعض النساء يواصلن ممارسة الرياضة رغم الشعور بالألم اعتقادا منهن أن ذلك جزء طبيعي من التدريب.

وهنا توضح مدربة اللياقة البدنية الفارق بين إجهاد العضلات الطبيعي وبين الألم الناتج عن إصابة حقيقية. فإذا شعرت المرأة بألم حاد ومفاجئ، أو تورم في أحد المفاصل، أو صعوبة في الحركة، فمن الأفضل التوقف فورًا عن التمرين وعدم الضغط على المنطقة المصابة.

أما في حالة الشعور المستمر بالإرهاق الشديد أو انخفاض الأداء الرياضي بصورة ملحوظة، فقد يكون هذا الأمر علامة على أن الجسم يحتاج إلى الراحة أو أن برنامج التمارين الحالي يتجاوز قدرته على التحمل، وفي هذا التوقيت من الضروري الاستماع لما يخبرك به الجسم.

خطوات التعافي السريع

تؤكد كوتش ندى أنه في حالة الإصابة فإن التصرف الصحيح خلال الساعات الأولى يلعب دور مهم في تسريع عملية التعافي.

وشددت على ضرورة الحصول على الراحة التامة وتجنب ممارسة أي نشاط يزيد من حدة الألم، كما يمكن استخدام الكمادات الباردة خلال الساعات الأولى للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب، أما في حال استمرار الألم أو زيادة الأعراض، يصبح من الضروري استشارة الطبيب المختص للحصول على التشخيص المناسب.

ولفتت مدربة اللياقة البدنية إلى أن الإصرار على العودة السريعة لممارسة التمارين قبل اكتمال الشفاء تعتبر من أكثر الأخطاء شيوعا، لأنها في أغلب الحالات قد تؤدي إلى زيادة الإصابة وتحويلها إلى مشكلة مزمنة. لذلك يجب العودة تدريجيًا للنظام الرياضي مع الالتزام بتعليمات الأطباء والمتخصصين، ومراقبة استجابة الجسم في كل مرحلة.

ينصح بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لقدرة الجسم

التغذية ودعم الأداء الرياضي

وإذا كانت التمارين تؤثر بشكل مباشر على صحة العضلات والمفاصل، فإن التغذية تمثل الجانب الآخر من المعادلة. فوفقا لرأي كوتش ندى إبراهيم، فلا يمكن تحقيق أداء رياضي جيد أو تعافي سريع دون نظام غذائي متوازن.

وذلك لأن نقص العناصر الغذائية الأساسية قد يؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة الشعور بالإجهاد، وهو ما يرفع احتمالية التعرض للإصابات، لذلك تحتاج المرأة إلى نظام غذائي يحتوي على البروتينات لدعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، والكربوهيدرات الصحية لتوفير الطاقة اللازمة أثناء التمارين، بالإضافة إلى الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

بالإضافة إلى ضرورة تناول شرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف يؤثر على الأداء البدني ويزيد من احتمالية التشنجات العضلية والإرهاق أثناء التدريب.

وتوضح كوتش ندى أن اختيار الوجبات المناسبة قبل وبعد التمارين يساعد بشكل كبير على تحسين النتائج وتقليل فرص الإصابة.

فقبل التمرين بنحو ساعة إلى ساعتين، يفضل تناول وجبة خفيفة تحتوي على مصدر للكربوهيدرات الصحية مع كمية معتدلة من البروتين، مثل الشوفان مع الزبادي، أو ثمرة موز مع حفنة من المكسرات، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة أثناء النشاط البدني.

أما بعد التمرين، فيحتاج الجسم إلى تعويض ما فقده من طاقة ودعم عملية إصلاح العضلات. ولهذا تنصح بتناول وجبة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات معًا، مثل الدجاج المشوي مع الأرز والخضروات، أو البيض مع الخبز والحبوب الكاملة، مع الحرص على شرب الماء بشكل كافي.

خلاصة القول

يؤكد الخبراء أن الوقاية تظل أفضل من العلاج، وأن الالتزام بالإحماء الصحيح، والتدرج في شدة التمارين، والحصول على الراحة الكافية، إلى جانب التغذية المتوازنة، كلها عوامل تساعد المرأة على ممارسة الرياضة بأمان وتحقيق أهدافها الصحية دون التعرض لإصابات تعطل تقدمها أو تؤثر على حماسها للاستمرار.