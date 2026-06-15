أسباب تؤدي لرفع مستويات الكوليسترول بشكل مفاجئ

يُعد ارتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر التي قد تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ورغم أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في التحكم بمستوياته، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاعه بشكل غير متوقع.

أسباب قد تؤدي لارتفاع الكوليسترول بشكل مفاجئ:

1- الإفراط في تناول القهوة

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة، خاصة المشروبات التي تحتوي على الإسبريسو، إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بسبب احتوائها على مركبات قد تؤثر على استقلاب الدهون داخل الجسم.

2- التوتر والضغط النفسي

يساهم التوتر النفسي في زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، لذلك يساعد التحكم في التوتر من خلال ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء على تقليل هذا الخطر.

3- التدخين

يؤثر النيكوتين الموجود في السجائر على مستويات الدهون في الدم، إذ يقلل من الكوليسترول الجيد (HDL) المسؤول عن التخلص من الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

4- بعض الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية ارتفاع مستويات الكوليسترول، مثل بعض مدرات البول، وأدوية علاج التشنجات، ومثبطات المناعة، وبعض الأدوية الهرمونية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل إيقاف أو تعديل أي علاج.

5- الحمل

من الطبيعي أن ترتفع مستويات الكوليسترول خلال فترة الحمل لدعم نمو الجنين وتطوره، لكن في بعض الحالات قد يرتفع بصورة كبيرة، وهو ما يستدعي المتابعة الطبية ووضع خطة مناسبة للتحكم فيه.

6- فقدان الوزن السريع

قد يؤدي فقدان الوزن بشكل سريع أو اتباع أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية بشدة إلى ارتفاع مؤقت في مستويات الكوليسترول الضار، قبل أن تعود المستويات إلى طبيعتها مع استقرار الوزن.

لذلك، يُنصح بإجراء فحوصات دورية لمستويات الدهون في الدم، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، مع استشارة الطبيب في حال ملاحظة ارتفاع مستمر في الكوليسترول.