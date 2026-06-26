براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة براءة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين من اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه بمنطقة قصر النيل.

وجاء الحكم بعد نظر أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، حيث انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم من اتهامات.

وكانت جيهان الشماشرجى سلمت نفسها لحرس المحكمة فى ساعة مبكرة صباح الخميس 25 يونيو بعد أمر المحكمة بضبطها إحضارها، لاتهامها هي و4 بسرقة منقولات مملوكة للمجنى عليها، واستخدام القوة والإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتنفيذ الواقعة مسبقًا، حيث توجهوا إلى موقع الحادث مستقلين سيارة، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على محتويات الشقة، وأثناء محاولة المجني عليها التصدى لهم ومنعهم من الهروب بالمسروقات، قام قائد السيارة بدهسها، ما تسبب فى إصابتها، وتمكن المتهمون من الفرار بالمنقولات محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا بحوزتهم أداة شاكوش دون سند قانونى، واستخدمت ضمن تفاصيل الواقعة محل الاتهام.