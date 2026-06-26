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أخبار اليمن : الإكوادور تفاجئ ألمانيا.. وكوت ديفوار تتأهل

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أخبار اليمن : الإكوادور تفاجئ ألمانيا.. وكوت ديفوار تتأهل

أخبار اليمن : الإكوادور تفاجئ ألمانيا.. وكوت ديفوار تتأهل

دوت الخليج -
الإكوادور تفاجئ ألمانيا.. وكوت ديفوار تتأهل
حقق منتخب الإكوادور فوزا مدويا ومفاجئا على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ميت لايف ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026.

وبادر المنتخب الألماني بافتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر ليروي ساني، الذي استغل تمريرة حاسمة من فلوريان فيرتس ليسدد كرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى.

ولم يتأخر رد الإكوادور كثيرا، إذ أدرك التعادل في الدقيقة التاسعة بواسطة نيلسون أنغولو، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من بيدرو فيتي.

وفي الدقيقة 77، نجح المنتخب الإكوادوري في قلب النتيجة وتسجيل هدف الفوز عبر غونزالو بلاتا، الذي تابع كرة داخل منطقة الستة أمتار وسددها بقدمه اليسرى إلى الشباك بعد تمريرة من كيفن رودريغيز إثر ركلة ركنية.

وفي المباراة الثانية، لم تمنح كوت ديفوار منافستها كوراساو فرصة لقلب الحسابات أو كتابة أية مفاجآت، فحسمت اللقاء بهدفين نظيفين حملا إمضاء لاعبها نيكولا بيبي، الذي افتتح التسجيل مبكراً ثم عاد ليؤكد تفوق "الأفيال" في الشوط الثاني.

ورغم الخسارة، حافظ المنتخب الألماني على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، متساويا مع منتخب كوت ديفوار، لكنه تفوق بفارق الأهداف (6 أهداف له مقابل 2 لكوت ديفوار). ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، لتضمن المنتخبات الثلاثة تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بينما ودّع منتخب كوراساو المنافسة دون نقاط.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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