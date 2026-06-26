أمير كرارة يدعم أخته نسرين في رحلتها مع مرض البهاق شاركت نسرين كرارة شقيقة الفنان أمير كرارة رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام تحدثت خلالها عن تجربتها مع إقرأ المزيد

شاركت نسرين كرارة، شقيقة الفنان أمير كرارة، رسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستغرام"، تحدثت خلالها عن تجربتها مع مرض البهاق وما مرت به من مراحل نفسية مختلفة قبل الوصول إلى حالة من التصالح الكامل مع هذا المرض.

وأوضحت نسرين كرارة، أنها خاضت معركة طويلة مع المرض، حاولت خلالها تقبله والتأقلم معه أكثر من مرة، لكنها كانت تعود للشعور بالضعف واليأس، مشيرة إلى أنها بحثت كثيراً عن مصدر للقوة داخلها يساعدها على تجاوز تلك المرحلة، قبل أن تتخذ قراراً مختلفاً غيّر نظرتها بالكامل.

وأكدت نسرين في رسالتها، أنها توقفت عن مقاومة المرض وبدأت في تقبله وحبه، معتبرة أن العلامات الظاهرة على جلدها لم تكن مجرد آثار للبهاق، بل رسائل حملت الكثير من الدروس والتجارب التي مرت بها طوال حياتها، لافتة إلى أن كل بقعة كانت بمثابة حكاية تروي مشاعر وأشياء لم تستطع التعبير عنها بالكلمات.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أنها بعدما تصالحت مع حالتها وأحبتها، أدركت أن ما كانت تراه ابتلاءً لم يكن كذلك، بل كان طريقاً للنجاة واكتشاف الذات..." وساعتها عرفت أن عمره ما كان اسمه ابتلاءً، كان اسمه نجاة".

وحظيت رسالة نسرين كرارة بتفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على دعمها من خلال التعليقات والرموز التعبيرية التي جاءت على هيئة قلوب حمراء، كما ساندها شقيقها أمير كرارة بتعليق كشف عن مدى حبه واعتزازه بها، إذ كتب: "هو انتي فيه في حلاوتك"، في رسالة لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.