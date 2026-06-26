أخبار اليمن : 4230 شهيداً و12179 مصاباً في لبنان

4230 شهيداً و12179 مصاباً في لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و230 شهيداً، و12 ألفا و179 مصاباً،

وأكدت الوزارة في بيان، استشهاد 38 شخصاً وإصابة 8 آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي خرق آخر، أحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة عين عرب، بعدما أنذرت سكانها، الأربعاء، بإخلائها قبل الساعة الخامسة مساء، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.