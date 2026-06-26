اليمنية لمى قيس تفوز بلقب The Voice Kids الرابع تمكنت الطفلة اليمنية لمى قيس من فريق داليا مبارك من حصد لقب برنامج The Voice Kids في الحلقة الختامية التي عر إقرأ المزيد

تمكنت الطفلة اليمنية لمى قيس من فريق داليا مبارك من حصد لقب برنامج The Voice Kids في الحلقة الختامية التي عُرضت مساء الأربعاء 24 يونيو.

لفتت لمى قيس الأنظار طوال مراحل المنافسة ووصولها إلى الحلقة النهائية، وعلقت والدة لمى قيس في تصريحات خاصة لبرنامج "ET بالعربي": "كنت متأكدة وواثقة بإذن الله إنه ربنا بيعطيها اللقب".

أما لمى، فكشفت عن شعورها قبل إعلان النتيجة قائلة: "يس الحمد لله كنت حاسه"، لترد داليا مبارك: "ما كانت حاسه، كانت عارفه".

وعن ثقتها بموهبة لمى، قالت داليا: "أنا كنت مؤمنة فيها أكيد، والأهم هي آمنت بنفسها وكانت عارفة إنها تكون The Voice Kids، وأنا كنت عارفة إنها تكون The Voice Kids". من جهتها، وجّهت لمى رسالة محبة إلى مدربتها قائلة: "أحلى مدربة وأحلى أم".

يذكر أن لمى قيس تمكنت من الحفاظ على مكانها بين أبرز المواهب المشاركة طوال البرنامج لتصل للحلقة النهائية، وحصدت أعلى نسبة من أصوات الجمهور لتتوج رسميًا بلقب الموسم 4 من The Voice Kids.

ولم يقتصر الفوز على اللقب فقط، إذ حصلت لما أيضًا على كأس البرنامج ومنحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار لدعم مسيرتها الأكاديمية ومستقبلها.