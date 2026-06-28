الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 05:18 مساءً - التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى والفريق أول ركن خالد حفتر، رئيس الأركان العامة للجيش الوطنى الليبى خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج

دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية كما أشار إلى أهمية إستمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود ، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ، ودعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الأراضى الليبية.

من جانبهم أعربا الفريق أول ركن صدام حفتر والفريق أول ركن خالد حفتر عن تقديرهما العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبى للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه ، مؤكدين تطلعهما أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.