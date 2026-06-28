الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي

الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يطلقان حزمة أنشطة لبناء الوعى ونشر البهجة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يطلقان حزمة أنشطة لبناء الوعى ونشر البهجة

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

اختاري ديكور منزلك حسب برجك

اختاري ديكور منزلك حسب برجك

دليل ألوان وديكور الأبراج لتصميم منزل يعكس شخصيتك بدقة

دليل ألوان وديكور الأبراج لتصميم منزل يعكس شخصيتك بدقة

برج العذراء والكذب

برج العذراء والكذب

ما الصفات التي ينفر منها رجل برج العذراء في المرأة؟

ما الصفات التي ينفر منها رجل برج العذراء في المرأة؟

كبسولة تشخيصية.. تُساعد في تحديد كيفية علاج نزيف الجهاز الهضمي العلوي

كبسولة تشخيصية.. تُساعد في تحديد كيفية علاج نزيف الجهاز الهضمي العلوي

الرئيسية أخبار مصرية

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 05:18 مساءً -  

• الوزير محمد عبد اللطيف: تنفيذ إجراءات التفتيش بكل دقة وحزم وعدم التهاون مع أي محاولة للإخلال بالامتحانات
 

تابع  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية، موجهًا بضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش بكل دقة وحزم، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، تنفيذًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

وقبل بدء الامتحان، أجرى الوزير اتصالًا بجميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان، كما تابع من خلال شاشات وكاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وسير أعمال التفتيش، وانتظام توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، وبدء الامتحان في المواعيد المحددة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

 

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي (878914) طالبًا وطالبة، كما أدى (3618) طالبًا بالنظام القديم الامتحان أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى).

 

وأكد  خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

 

وشهد ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام القديم) يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية)

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

نتنياهو: الاتفاق الإطاري مع لبنان يضعف نفوذ إيران.. ويغير معادلات الصراع في المنطقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق