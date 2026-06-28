وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

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وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

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وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 04:24 مساءً - افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التجديدات التي تمت في مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند فى منطقة مصر الجديدة، وبرفقته السيد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الخارجية ومحافظة القاهرة.

 

اجرى الوزير عبد العاطي جولة تفقدية بمكتب التصديقات واستمع خلالها الى اراء المواطنين، واطلع سيادته على سير عملية التصديقات، كما تفقد كافة التجهيزات والتجديدات التي تمت بالمكتب للتيسير على المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم.

 

أكد وزير الخارجية على أهمية مكتب التصديقات بالمريلاند والذي يخدم مناطق عديدة في شرق وشمال القاهرة، حيث أجري المكتب خلال العام الماضي ما يزيد عن ٤٣ ألف تصديق، مشيراً الى ان عملية إعادة هيكلة وتجديد مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية مستمرة لتوفير اقصى درجات الراحة للمواطنين المترددين عليها.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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