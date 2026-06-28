الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي

الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يطلقان حزمة أنشطة لبناء الوعى ونشر البهجة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يطلقان حزمة أنشطة لبناء الوعى ونشر البهجة

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند

اختاري ديكور منزلك حسب برجك

اختاري ديكور منزلك حسب برجك

دليل ألوان وديكور الأبراج لتصميم منزل يعكس شخصيتك بدقة

دليل ألوان وديكور الأبراج لتصميم منزل يعكس شخصيتك بدقة

برج العذراء والكذب

برج العذراء والكذب

ما الصفات التي ينفر منها رجل برج العذراء في المرأة؟

ما الصفات التي ينفر منها رجل برج العذراء في المرأة؟

كبسولة تشخيصية.. تُساعد في تحديد كيفية علاج نزيف الجهاز الهضمي العلوي

كبسولة تشخيصية.. تُساعد في تحديد كيفية علاج نزيف الجهاز الهضمي العلوي

الرئيسية أخبار مصرية

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 05:18 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دفعات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، والتى شملت الدورات رقم (49) من كلية الحرب العليا و(55) من كلية الدفاع الوطنى و(75) أركان حرب عام والدورتين (47-48) أركان حرب تخصص من كلية القادة والأركان والدورة (27) لتأهيل قيادة التشكيلات ، وتضمنت الدورات دارسين من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة  وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطنى الليبى وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين.

 

وألقى اللواء أح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة التأهيل العسكرى والبحث العلمى بالأكاديمية لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة متطلبات العصر بكل ما هو جديد فى مختلف المجالات. 

 

أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ومراحل الإعداد والتأهيل للدارسين من القـادة والضباط المصريين والوافدين وكذلك المدنيين من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الدورات المختلفة ، كما تم تقديم فقرة بعنوان " تعاون يصنع قرار"، وتلى ذلك تقديم نموذج لمباراة سياسية عسكرية بعنوان " قرار وطن " للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة .

 

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات ، كما قدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة ، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتكريم الأوائل ، وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد أوائل الخريجين الأنواط وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية.

 

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، مهنأهم بمناسبة تخرجهم من أحد أهم قلاع الفكر الإستراتيجى وبناء الوعى الوطنى ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الصروح العلمية والبحثية بالقوات المسلحة لتقوم بدورها الجليل فى تأهيل وإعداد أجيال جديدة تمتلك الرؤية الإستراتيجية

والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف التحديات وتسعى دوماً لفتح آفاق جديدة ومبتكره لمستقبل مشرق مشيراً إلى إعتزازه بوجود وافدين من الدول الشقيقة والصديقة سيكونوا سفراء ورواد لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقتنا وعالمنا متمنياً لهم التوفيق فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة .

 

8637f339-a777-4e64-b4a6-9a93837d59a9
8637f339-a777-4e64-b4a6-9a93837d59a9

 

b78aae73-eb8b-402a-95fd-923b6592063e

 

c4121196-6379-4567-a521-b1d3e5d11e00

 

685b9bda-6288-4da7-8ad2-2750b72d1fff

 

cab173b6-695c-44ef-98fc-40429d79d40d
امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

وزير الري يتابع أنشطة مركز التدريب الإقليمي ويؤكد: بناء القدرات ركيزة أساسية لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

أخبار ذات صلة

0 تعليق