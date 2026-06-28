وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يطلقان حزمة أنشطة لبناء الوعى ونشر البهجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 05:18 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية وتقديم الخدمات المعرفية والفنية للمواطنين في مختلف المحافظات، اتفقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على تنظيم معرض للكتاب بالمحافظة، إلى جانب إعداد أجندة فنية وثقافية متكاملة لمبادرة "شارع الفن" بأسوان، بواقع يومين أسبوعياً (الخميس والجمعة) طوال شهور الإجازة الصيفية؛ لتقديم حزمة من الأنشطة الإبداعية والعروض الفنية التي تستهدف تنمية الوعي ونشر البهجة والجمال.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة تستهدف إقامة معارض للكتب في كافة المحافظات؛ بهدف نشر القراءة والتنوير والارتقاء بالوعي في ربوع القرى والنجوع، تحقيقاً لمفهوم العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص في المعرفة، موضحة أن إقامة معارض الكتب بالمحافظات تأتي ركيزة أساسية ضمن المشروع القومي "الثقافة حياة" الذي تعمل الوزارة على تنفيذه حالياً للامتداد بالخدمات الثقافية إقليمياً.

وجاء هذا الاتفاق على هامش اللقاء الثنائي الذي جمع الطرفين، ضمن فعاليات مشاركة وزيرة الثقافة في أعمال الدورة الثانية للمجلس الاستشاري والمسؤولية المجتمعية لفرع جنوب الوادي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة أسوان، أمس السبت.

وأعربت وزيرة الثقافة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان على دعمه الكامل لمشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف نشر الوعي والبهجة والجمال، وعلى رأسها مبادرة "شارع الفن" ومعارض الكتب.

جدير بالذكر أن الدكتورة جيهان زكي قامت بزيارة لمحافظة أسوان في أبريل الماضي، لتفقد ومتابعة معدلات إنجاز المواقع الثقافية؛ حيث وجهت بوضع خطة تطوير حديثة لقصر ثقافة العقاد، وتسريع منظومة العمل بقصر ثقافة أسوان لاستلامه بالكامل خلال ستة أشهر مع تطبيق أكواد ذوي الهمم، بالإضافة إلى إعداد برنامج فني متكامل بمسرح فوزي فوزي الصيفي وإطلاق مشروع "سينما الشعب" لأول مرة في المحافظة.