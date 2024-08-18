برج الأرنب الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

يأتي برج الأرنب الصيني في المرتبة الرابعة في ترتيب الأبراج الصينية، حيث يحتل كل برج منها عاماً كاملاً، وكونها تتمثل في 12 برجاً فإن كل برج يحتاج لمرور 12 عاماً ليكرر دورته، وقد جمعنا لك في هذا المقال أهم صفات برج الأرنب الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى.

يتمتع كل برج من الأبراج الصينية بصفات مختلفة عن غيره، وبالنسبة لبرج الأرنب الصيني (بالصينية: 兔 (tù)) و(بالإنجليزية: Rabbit)، فهو يأتي ضمن السنوات الآتية: 1927، 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، 2023، 2035. [1]

وفيما يأتي أهم الصفات المميزة لبرج الأرنب الصيني: [2]

طيب، ولطيف، ويتميز بالوئام والجمال، ويرى فيه الآخرون سمة كرم الضيافة.

دبلوماسي بطبعه، ويجيد العمل الجماعي مع عدة أفراد دون حدوث أي مشاحنات.

أحياناً يكون مزاجياً، وينشق عن الآخرين، ويستمع لكثير من الانتقادات اللاذعة والسلبية.

قنوع وراضي بكل النعم التي منحته إياها الحياة.

يفضل الجودة عن العمل الناقص والتعديلات المضيعة للوقت.

رائع في الصداقات ويجيد إعطاء النصائح الصائبة.

لا يمكن أن يتوقع الآخرون ما يجول في خاطره دائماً.

صلابته تساعده على تحويل أي موقف يتعرض له إلى شيء إيجابي.

في التفويض لا يُعلى عليه، ويتعلم دروس الحياة كلها ليأخذ العبر.

رغم أنه مسالم ومحب في نظر الجميع، إلا أنه دائماً ما يضع مصالحه في المرتبة الأولى قبل كل شيء.

لتحقيق مصالحه الشخصية، لا يمانع أن يكون ماكراً ومتلاعباً بعض الشيء ومتستراً كذلك.

الأمان والراحة والسلام أهم ما يبحث عنه، فمع هذه القيم كلها، يتمكن من ضمان حياة سعيدة لنفسه.

يتميز برج الأرنب الصيني بعدة خصائص يختلف بها عن غيره من الأبراج الصينية الأخرى، وهي كما يأتي: [1]

الترتيب: 4

4 الاتجاه: شرق

شرق العنصر: الخشب

الخشب الفصل: الربيع

الربيع اللون: الأزرق سماوي

الأزرق سماوي الشهر: مارس

مارس الاستقطاب: يين

يين الحلفاء: برج الخنزير، برج الخروف.

برج الخنزير، برج الخروف. الأعداء: برج الديك

برج الديك حجارة الحظ: اللؤلؤ

اللؤلؤ رقم الحظ: 1، 3، 5، 9، 15، 19، 35

1، 3، 5، 9، 15، 19، 35 البرج الغربي: الحوت

الحوت الكوكب: المشتري

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع أو تصنيفات، وفيما يأتي ندرج لك أنواع برج الأرنب الصيني: [2]

برج الأرنب المعدني: مجتهد في العمل، وطموح، ومخطط جيد، ويحب مساعدة الآخرين، ويحتاج إلى الاسترخاء لتجنب الانهيار العصبي.

مجتهد في العمل، وطموح، ومخطط جيد، ويحب مساعدة الآخرين، ويحتاج إلى الاسترخاء لتجنب الانهيار العصبي. برج الأرنب الخشبي: لطيف، وطيب القلب، وقليل الطموح، ومسالم، وحبوب، وطبيعي غير متصنع، ويؤمن بأن تطوير الموهبة الفنية يؤدي إلى النجاح.

لطيف، وطيب القلب، وقليل الطموح، ومسالم، وحبوب، وطبيعي غير متصنع، ويؤمن بأن تطوير الموهبة الفنية يؤدي إلى النجاح. برج الأرنب المائي: غير طموح، وانطوائي، ويميل إلى الهروب من الواقع، إذا لم تتم الأمور وفقاً لرغباته.

غير طموح، وانطوائي، ويميل إلى الهروب من الواقع، إذا لم تتم الأمور وفقاً لرغباته. برج الأرنب الناري: عاطفي، واجتماعي، والابتسامة دائما على وجهه، ولا يجيد التخطيط.

عاطفي، واجتماعي، والابتسامة دائما على وجهه، ولا يجيد التخطيط. برج الأرنب الترابي: مسالم، وودود، ويبذل قصارى جهده في مهنته، وواقعي ولكن ليس طموحاً.

كثيراً ما تسبب الصدمات العاطفية لمولود برج الأرنب الصيني أمراضاً جسمانية، وذلك نظراً لشدة حساسيته وعاطفيته فإن أي شيء قد يكسره، ويعد الصداع من أكثر الأمراض التي تواجه مولود برج الأرنب الصيني، خاصة المزمن منه، بالإضافة إلى بعض أمراض القدمين والحلق. [1]

يحتاج الأرنب إلى الثقة والأمان والحنان في علاقاته، ويستغرق وقتاً طويلاً إلى أن يجد توأم روحه، وقد يبدو متقلباً حتى ذلك الحين، كما أنه يعد حبيباً مثالياً بسبب التزامه القوي، ورومانسيته، وعذوبته، ووفائه. [2]

مولود الأرنب لا يحب بسرعة، ومن المعروف عنه أنه لا يحب العلاقات الكثيرة، فرجل الأرنب امرأة واحدة تكفيه، ومن أهم ما يميز مولود برج الأرنب في العلاقة العاطفية أنه رومانسي وقوي ووفي لحبيبه، ولكنه يريد من الطرف الثاني الثقة والشعور بالأمان. [2]

عادةً ما يكون كل هم مولود الأرنب الحفاظ على الشريك وأمانه، وفي حالة جرحه عاطفياً يتأثر كثيراً، بل وربما هذا يصيبه ببعض الأمراض، فهجر الحبيب يؤثر عليه كثيراً، وعلى باقي أعماله وحياته كلها. [2]

مولود برج الأرنب الصيني له شخصيته الرائعة بين أصدقائه وأهله، خاصة وأنه حنون معهم، ويحب أن يسمعهم جيداً ويحميهم من أي شر، كما أن أصدقاءه يمثلون له درع الأمان في حياته، فهم يساعدونه في تخطي العقبات النفسية الناتجة عن مشاكله العاطفية، ويساعدونه للعودة إلى اتزانه العاطفي مرة أخرى. [1]

يحب مولود برج الأرنب أن تشجعه عائلته على أداء أعماله أو مشاركته حلمه وهدفه، فمن دون تشجيع العائلة ربما لن يستطع الوقوف أمام مشاكله وعقباته، ويحب مولود برج الأرنب تكوين بيت وأسرة، فهذا يشعره بالأمان الذي يحتاجه. [1]

يبدو أن مولود برج الأرنب بارع في المهن الفنية، فهو يحب الفن، والتمثيل، والغناء، كما أنه يُقدّر التاريخ، لذا يصلح أن يكون مرشداً سياحياً أو صاحب بازار، كما أن اجتماعية مولود الأرنب تساعده في تكوين علاقات مهنية بين أفراد آخرين، والتي تكون دائما سبباً في نجاح عمله الخاص. [2]

ويناسب مولود برج الأرنب الصيني المهن الآتية: "محامي، ودكتور تجميل، وصيدلي"، وغيرها الكثير من المهن المشابهة لها، فهو يجيد التعامل مع الناس، لذا يمكنه أيضاً أن يعمل في التسويق. [2]

عند البحث عن شريك الحياة في علم الأبراج بشكل عام، سواء كانت الأبراج الصينية أو الأبراج الغربية، فإن هذا الجانب يحظى باهتمام واسع لدى من يؤمنون بعلم الأبراج في حياتهم، وفيما يأتي سنتحدث عن أفضل الأبراج المتوافقة مع برج الأرنب الصيني. [1]

يتوافق برج الأرنب الصيني مع كل من: برج الخروف، وبرج القرد، وبرج الكلب، وبرج الخنزير. [1]

كل من برجي الأرنب والعنزة موجهان نحو الأسرة ويمكنهما بالتأكيد تكوين عائلة متناغمة، كما يمكن لبرج الأرنب والكلب أيضًا أن يثقا ويفهما بعضهما بعضاً لبناء علاقة دائمة وجديدة، هذا بالإضافة إلى أن صدق وبساطة برج الخنزير تروق للأرنب الذكي. [1]

لا يمكن تجاوز أهمية تحديد ومعرفة أهم الأبراج التي لا يتوافق معها برج الأرنب الصيني، فلا يكفي أن نعرف الأبراج المتوافقة معه فحسب، وفيما يأتي سنتحدث عن أكثر الأبراج غير المتوافقة مع برج الأرنب الصيني. [1]

لا يتوافق برج الأرنب مع كل من: برج الأفعى، وبرج الديك. [1]

بسبب قلة العاطفة والحميمية، يصعب على برج الأرنب الحساس وبرج الأفعى اللامبالي الحفاظ على علاقة عاطفية وثيقة، ولا يمكن للأرنب اللطيف أن يتسامح مع الديك العدواني، وربما يكون لديهم الكثير من النزاعات والخلافات في الحياة الزوجية. [1]

من أبرز نقاط ضعف برج الأرنب الصيني أنه فوضوي قليلاً، وغير مستقر عاطفياً، ويرضى بسهولة عن الوضع الراهن، إذ إنه يكون راضياً بالواقع المحيط به، وبالتالي لا يسعى بجدية لتطوير نفسه. [1]

في حين أن مولود برج الأرنب الصيني يتمتع بمميزات وإيجابيات عديدة، مثل أنه: لطيف، وحساس، وحكيم، ومفكر، ومتجدد، ومطيع، ومخضرم، فإن له عيوب عدة كذلك، وتشمل الصفات الآتية: مزاجي، وانفرادي، وماكر، وغيور، ومغرور، وكثير الشكوى. [2]

من أبرز المشاهير العرب والعالميين الذين ينتمون لبرج الأرنب الصيني ما يأتي:

أحمد بهاء الدين.

يوسف إدريس.

حسين صدقي.

الحبيب بورقيبة.

مصطفى النحاس.

هدى شعراوي.

محمد طلعت حرب.

محمد على جناح.

فرانك سيناترا.

ماري كوري.

مايكل أنجلو.

نابليون بونابرت.

ألبرت آينشتاين.

سيغموند فرويد.

ستالين.

الملكة فيكتوريا.

إيديت بياف.

هاري بيلافونت.

إنغريد بيرغمان.

لويس كارول.

جون كليز.

بيتر فولك.

بيتر فوندا.

جيمس فوكس.

ديفيد فروست.

غاري غرانت.

أوليفر هاردي.

بوب هوب.

ويتني هيوستون.

جون هيرت.

مايكل كيتين.

جون كيتس.

جوليان لينون.

آرثر ميلر.

روجر مور.

تاتوم أونيل.

جورج أويل.

نيل سايمون.

جين سيمور.

دستي سبرينغفيلد.

ستينغ.

أوسون ويلز.

نورمان ويزدام.

ختاماً، كان هذا كل ما يتعلق بصفات برج الأرنب الصيني ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج ونقاط ضعفه وأهم المشاهير الذين ينتمون إليه في عالمنا العربي وفي العالم أيضاً، ويمكنك الاطلاع على المزيد من صفات الأبراج والتوافقات بينها وبين بعضها من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

موضوعات ذات صلة:

شاهدي أيضاً: الأبراج الصينية وصفات كل برج

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج الصينية وكيفية معرفة برجك الصيني من سنة ميلادك