صفات برج الحمل الرجل ومميزاته وعيوبه

برج الحمل هو أول الأبراج في الدائرة الفلكية وكوكبه المريخ، يعرف رجل الحمل بالرغبة في تجربة كل ما هو جديد لإشباع فضوله إذ أنه لا يتردد في تحدي نفسه ومن حوله، ودومًا ما يرغب في أخذ زمام المبادرة كونه طموح ومتفائل، ولإعطائك فكرة أفضل عن برج الحمل الرجل إليك كل ما تحتاج لمعرفته عنه.

قد يتميّز رجل برج الحمل بمجموعة من الصفات التي تجعل شخصيته فريدة وجذابة. يتمتع بالحماس والشغف في كافة جوانب حياته، حيث أنه يسعى دائمًا لتحقيق أهدافه بكل عزم وإصرار. كما يُعرف بقدرته على إحداث تأثير إيجابي في حياة من حوله، نتيجة لشخصيته القيادية وطبيعته المغامرة.: [1]

النشاط والحزم: بما أن برج الحمل يحكمه كوكب المريخ فهو يعد مزيج ناري من الطاقة والنشاط، والدقة واحدة من أفضل وأقوى سماته، ولكنه قد يكون صريح جدًا لدرجة أن سلوكه طفولي فقد يكون فضولي وعاطفي تجاه أي شيء جديد.

التنافس والريادة: من صفات برج الحمل الرجل أنه يتمتع بروح التنافس مع الدافع القوي الذي يجعله شغوف بلا حدود تجاه أي مغامرة.

من صفات برج الحمل الرجل أنه يتمتع بروح التنافس مع الدافع القوي الذي يجعله شغوف بلا حدود تجاه أي مغامرة. الشغف بالحب: برج الحمل معروف بعناده في الحب وأنه يسعى دائمًا للبحث عن الاهتمام في الحب، لذا دومًا ما يبحث عن الشريك الذي يوفر له الحب والصداقة والطاقة معًا.

القيادة: يتمتع رجل الحمل بروح القيادة الممزوجة بالجاذبية والثقة الزائدة، ودومًا ما يمتلك أقكارًا جديدة خارجة عن المألوف.

يتمتع رجل الحمل بروح القيادة الممزوجة بالجاذبية والثقة الزائدة، ودومًا ما يمتلك أقكارًا جديدة خارجة عن المألوف. الصدق والشجاعة: يكره مولود برج الحمل الكذب، ويلتزم بالصدق والقدرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات وجهًا لوجه دون تردد، ولعله واحدًا من أكثر الأبراج شجاعةً.

الصدق والشجاعة: يكره مولود برج الحمل الكذب، ويلتزم بالصدق والقدرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات وجهًا لوجه دون تردد، ولعله واحدًا من أكثر الأبراج شجاعةً.

إذا كان الأمر يثير اهتمامه فلن يتردد رجل الحمل أبدًا في طرح معتقداته ويمكن أن يكون أنانيًا ومتشبثًا بها. القوة والجرأة: رجل الحمل دائمًا قوي وجريء وواثق الأمر الذي يجعله متقدمًا على الآخرين، وقد تكون قوته وثقته بنفس الوتيرة خلال المواقف الصعبة وحالات عدم اليقين، كما أنه مخلوق جريء قادر على أخذ زمام المبادرة. [2]

الاندفاع: تتمير شخصية برج الحمل بالعناد والاندفاع بأفكارهم، لذلك في الغالب لا يقبلون الاقتراحات ويغضبون كثيرًا إذا جادلهم شخص ما كثيرًا. [2]

تتمير شخصية برج الحمل بالعناد والاندفاع بأفكارهم، لذلك في الغالب لا يقبلون الاقتراحات ويغضبون كثيرًا إذا جادلهم شخص ما كثيرًا. الأنانية: للوهلة الأولى يحكم الناس على رجل الحمل بأنه شخص أناني ومتطلب، لكنه يصبح هكذا بالفعل عند رغبته في تحقيقه أهدافه وطموحاته، لكن هذا البرج على استعداد تام لمساعدة الآخرين دون أي توقعات للحصول على مقابل لذلك. [2]

الطموح: يتبع رجل الحمل طموحاته ويرغب دومًا في أن يكون رقم واحد في مجال تخصصه، فهو يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويعمل بجد في مختلف مجالات الحياة. [2]

يتبع رجل الحمل طموحاته ويرغب دومًا في أن يكون رقم واحد في مجال تخصصه، فهو يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويعمل بجد في مختلف مجالات الحياة. سرعة الغضب: برج الحمل عند الغضب نادرًا ما يعترف رجل الحمل بأخطائه حتى أنه لا يحرص على تصحيحها من الأساس، وفي الغالب يفقد أعصابه ويشعر بالغضب الشديد لمجرد أن الأشخاص الآخرين لا يتبعون أفكاره. [2]

برج الحمل هو قائد بالفطرة، ويبدأ موسمه في الربيع ما يمنح شخصيته القوة والطاقة الإضافية، ومن المعروف أن رجال هذا البرج يمتلكون طابعًا ذكوريًا بحتًا ما قد يجعل الآخرين غير قادرين على فهمهم بالأخص الجنس الآخر، وفيما يأتي أبرز مميزاته: [3]

مغامر: عندما يتعلق الأمر بهوايات برج الحمل فإنه يعشق كل ما يتعلق بالمغامرة واستكشاف الأشياء الجديدة فلا يوجد أفضل من برج الحمل الرجل، فهو يأتي برغبة قوية تساعده على القيام بالأمور حتى الغامضة منها حتى أنه يتكيف مع الأشخاص المحيطين به بطريقة عجينة تجعله نقطة إعجاب وجذب.

متعدد المواهب: رجل الحمل بطبيعته ماهر ويهدف دومًا للحصول على كل ما يستحقه ويحلم به، وما يساعده في ذلك أنه محبوب من قبل الجميع وكلماته اللطيفة والمجاملة التي يتمتع بها يجعل منه شخصية منفردة تصل إلى مبتغاها.

رجل الحمل بطبيعته ماهر ويهدف دومًا للحصول على كل ما يستحقه ويحلم به، وما يساعده في ذلك أنه محبوب من قبل الجميع وكلماته اللطيفة والمجاملة التي يتمتع بها يجعل منه شخصية منفردة تصل إلى مبتغاها. يحمل المسؤولية: فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والمهنية رجل برج الحمل رجل بما تحمله الكلمة من معنى فهو يعرف كيف يخلق الفرص لدرجة أنه قد تأتيه على طبق من فضة، وغالبًا ما يواجه التحديات ويتعامل مع أي موقف صعب بطريقة إيجابية.

مفعم بالحيوية: يفضل برج الحمل الرجل الاستمتاع بكل ما هو يملكه بالرغم من أن هذه الصفة ليست الأفضل عندما يتعلق الأمر بالمدخرات.

يفضل برج الحمل الرجل الاستمتاع بكل ما هو يملكه بالرغم من أن هذه الصفة ليست الأفضل عندما يتعلق الأمر بالمدخرات. ملتزم: من الناحية العاطفية يعتبر رجل الحمل ملتزمًا إذ أنه ينظر إلى الحب في أنقى صورة، وإذا كان منجذب لامرأة ما فسيكون مخلص لها ومحب ومهتم لكل تفاصيلها وعليه سيدتي لن تعاني من صعوبة في اتباع طرق جذب برج الحمل، لأن كل ما يحتاجه هو بعض الوقت للوصول إلى هذه الميزة، إذ أنه لا يثق سريعًا ويفكر أكثر من مرة قبل التفكير في مواعدة امرأة ما. [4]

يحب المفاجأت: يستمتع رجل الحمل في تقديم المفاجأت للأشخاص الذين يحبهم بدون سبب. [4]

يستمتع رجل الحمل في تقديم المفاجأت للأشخاص الذين يحبهم بدون سبب. عاطفي: رجل الحمل عاطفي بطبع ويعبر عن مشاعره بطرق مثالية، لكن عاطفتهم لا تسمح لهم ببناء علاقات طويلة الأمد فليست جميع النساء صبورات وحكيمات بما يكفي لفهم طبيعة الحمل. [4]

بالرغم من الإيجابيات التي يتميز بها برج الحمل الرجل، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا قد يجعل الآخرين ينفرون منه، وتتضمن القائمة: [5]

الاندفاع: كواحدة من علامات الحماس يميل برج الحمل إلى الاندفاع الشديد الذي قد يقلب الأمور رأسًا على عقب ويجعله يواجه بعض المشاكل بسبب القرارات السريعة دون تفكير.

الغضب: رجل الحمل سريع الغضب وعندما يشعر بالضيق سرعان ما ينفجر كالبركان بدون سابق إنذار.

رجل الحمل سريع الغضب وعندما يشعر بالضيق سرعان ما ينفجر كالبركان بدون سابق إنذار. كثرة الجدل: لا يأبه رجل الحمل بأراء الآخرين ومن الممكن أن يبقى يناقش في نفس الأمر ليحاول تغيير أراء من هم حوله.

مقاطعة الآخرين: تدفق الطاقة السريع الذي يمتلكه برج الحمل يجعله حريصًا على مشاركة كل ما في ذهنه حتى لو قام بمقاطعة الآخرين مرارًا وتكرارًا.

تدفق الطاقة السريع الذي يمتلكه برج الحمل يجعله حريصًا على مشاركة كل ما في ذهنه حتى لو قام بمقاطعة الآخرين مرارًا وتكرارًا. الأنانية: يرتبط برج الحمل بالمنزل الأول من الأبراج وهو منزل الذات والأنا، لذا دومًا ما تجد برج الحمل يفرط في التركيز على مساعيه واحتياجاته ورغباته دون التفكير فيما يشعر به الآخرين.

رفض مساعدة الآخرين: بما أن الحمل استقلالي فقد يكون من الصعب عليه طلب المساعدة من الآخرين أو حتى قبولها من الأساس.

رجل برج الحمل في العلاقات مهووس جدا، فبمجرد أن يضع نظره على شخص ما لن يتوقف عن التفكير به والبحث عن الطرق المؤدية إليه، وبما أنه برج عاطفي فقد لا يستطيع كبح مشاعره تجاهه، ومع ذلك سيكون رجل الحمل صادق بشأن الرغبة في الحب وما يريده سيوضحه تمامًا دون تلاعب إذ أنه يتخذ قراراته العاطفية بقلبه وليس عقله.

يقع برج الحمل الرجل في الحب بسرعة لكنه يشعر أيضًا بالملل بسرعة، وفي بداية العلاقة سيخوض الكثير من المغامرات وسيشارك رفيقته أسعد لحظات حياته، وحتى بعد انتهاء العلاقة هو على استعداد تام للحفاظ على صداقة الطرف الآخر. [6]

يقوم برج الحمل الرجل بترتيب كل شيء في المنزل بالطريقة التي يحبها، ولا يقدم أي تنازلات لرغبة أي شخص آخر حتى أفراد عائلته المهم أن يكون كل شيء مريح بالنسبة له، وإذا كان رجل الحمل أبًا فستجده لعوبًا لطيفًا ومحبًا لأبنائه لدرجة كبيرة. [7]

يعشق رجل برج الحمل العمل والنشاط ودومًا ما يكشف عن إمكانياته وأفكاره المبدعة، ويحاول رجل الحمل إظهار كل ما يمكنه فعله بأفضل طريقة ممكنة، وكونه قيادي بامتياز فإنه يفضل إعطاء الأوامر بدلًا من تلقيها، أما التحديات فهي ملعب الحمل إذ أنه قادر على إيجاد الحل الصحيح والأكثر فعالية بشكل سريع، ومن أبرز الأعمال التي يمكنهم المشاركة فيها: التجارة، الإدارة، امتلاك مؤسسة أو شركة، استلام وكالة مبيعات.

قد يكون رجل الحمل قادرًا على جميع الكثير من المال لكن لأنه مسرف بعض الشيء فإنه دومًا ما يهدر المال دون الاهتمام بذلك فالمهم بالنسبة له تحقيق المتعة التي يبحث عنها، لذا نادرًا ما يتطلع الحمل إلى المستقبل البعيد ويركز فقط على الوقت الحالي. [8]

أما عن توافق برج الحمل الرجل مع الأبراج فكثيرًا ما يتوافق مع أنثى الحمل ويصنع كلاهما علاقة رائعة لأنهما يتشاركان التفكير نفسه ولأنها السمات الشخصية الخاصة بكل منهما متشابهة تمامًا، أيضًا قد يتوافق رجل الحمل مع أنثى برج الجوزاء فكلاهما يعتمد تقنيات الاتصال الخاصة به ولكن هذا في حال تقبل كل منهما عيوب الآخر، أما أنثى السرطان فقد تكون الأكثر توافقًا مع رجل الحمل من الناحية العاطفية والزوجية حيث يسعى كلا الطرفان للنمو في العلاقة، ولعل الصفات المتعاكسة لكل منهما تحافظ على التوازن الجيد في العلاقة. [10]

يبحث رجل الحمل في البداية على المظهر، فإذا أردتِ جذب انتباهه يجب أن تكوني في أفضل حالاتك، كما أنه يحب أن تبدي إعجابك به عن طريق إخباره بكل ما يعجبك به بعدها ستحصلين على الإطراء المطلوب وقد ينجذب لكِ بهذه الطريقة، وبما أن رجل الحمل ثرثار فستروق له الأحاديث الممتعة والعميقة ولتجعليه يشعر بالرضا عن نفسه فلا تترددي في طلب رأيه والأخذ بنصيحته في بعض الأمور.

ولا تنسي، يمكنك شق طريقك إلى قلبه عن طريق بطنه أيضًا، فرجل الحمل يقدر الأطعمة المتبلة والحارة، لذا تأكدي من تقديمها له. [9]

وفيما يأتي بعض النصائح التي قد تساعدك في جذب رجل الحمل: [11]

خططي معه للقيام بأشياء عفوية ولا تمانعي من خوض مغامرة مجنونة وغير متوقعة:

لا تسمحي له بالسيطرة عليكِ بشكل كامل، فالحمل قائد بالفطرة وفي بعض الأحيان قد يكون متسلطًا لكنه في الواقع يحب المرأة القوية والمستقلة القادرة على الدفاع عن نفسها.

افهمي أن رجل الحمل حساس ويهتم بجوهر الأمور حتى لو لم يبدو ذلك واضحًا عليه من الخارج، لذا انفتحي عليه بشأن مشاعرك ودعيه يشعر أنكِ تحسين بالأمان بمجرد وجوده معك.

شجعيه على متابعة اهتماماته وشغفه فهو يحب الحرية والاستقلالية وإذا حاولتِ السيطرة عليه وتقييده فلن يتقرب منكِ بل سيتركك ويذهب بلا عودة، ولكن حاولي الموازنة بين احتياجاتك واحتياجاته.

تجنبي الروتين في علاقتك مع برج الحمل الرجل، فالحمل يصاب بالملل بكل سهولة كما أنه يكره الروتين، لذا فاجئيه بين الوقت والآخر بخطط جديدة وجربي معه أشياء لم تفعلانها سويًا من قبل لتبدو علاقتكما ممتعة ومثيرة للاهتمام.

ادخلي معه في النقاشات والحوارات فبرج الحمل الرجل يحب الجدال، مثلًا تحدثي معه عن أمور تسترعي اهتمامه كالأفلام أو الموسيقى أو الرياضة ولكن لا تدعي الجدال يأخذ نوعًا من أنواع القتال.

تجنبي لومه على الأمور الصغيرة التي يرتكبها عن طريق الخطأ، فرجل الحمل يكره إلقاء اللوم عليه وإخباره أنه تصرفه خاطئ، وعندما يؤذيكِ تصرف بادر به أو يزعجك أخبريه بكل صراحة وهدوء أما الأمور الصغيرة التي ليس لها قيمة فاصرفي النظر عنها ولا تزعجيه بالتحدث عنها من الأساس.

ينفرد برج الحمل الرجل بصفات خاصة قد لا تكون موجودة في الأبراج الأخرى حتى أن حياته مليئة بالمغامرات والتشويق على عكس الكثيرين من أصحاب الأبراج الأخرى.

