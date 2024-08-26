انت الأن تتابع خبر عاجل| الكويت تعلن عن تأشيرة مجانية لمن يجيد هذه المهن.. فما هي الحقيقة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية في الكويت، حقيقة الأنباء التي تداولت على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن إعلان السلطات في البلاد فتح الحصول على تأشيرة مجانية لعدد من المتخصصين في عدد من المهن الحيوية، التي تضمنت القطاع الطبي والتعليمي والإنشاءات غيرها بالإضافة إلى توفير لهم رواتب مجزية.

حقيقة منح تأشيرة الكويت مجانًا

وأكد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في الكويت عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن أي تأشيرات عمل مجانية، بل يتيح الموقع نحو 4 أنواع من التأشيرات على النحو التالي:

الزيارة الحكومية: هي تأشيرة متاحة لكن من شروطها حصول المتقدم على خطاب استقدام من الجهة الحكومية التي ستعمل بها.

تأشيرة العمل الحكومي: وهي خاصة بالعمل في القطاع الحكومي وتتطلب الحصول على خطاب من جهة حكومية لاستخراج التأشيرة.

الزيارة التجارية: وهي تأشيرة عمل لغرض الزيارة التجارية، فيتطلب الأمر صورة اعتماد توقيع الشركة.

تأشيرة القطاع الأهلي: ويتطلب الدخول للعمل في القطاع الأهلي، ويشترط لها وجود كفيل كويتي للسفر إلى الدولة العربية الشقيقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أنه لم م ترد أي تفاصيل أو أنباء عن تأشيرات عمل مجانية لمهن بعينها أو غيرها، ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

موعد فتح تأشيرة العمل بالكويت