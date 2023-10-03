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أحمد جودة - القاهرة - مجموعة العليان تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف، يبحث المواطنين السعوديين عن الوظائف المختلفة، لذلك تقدم مجموعة العليان عدد من الوظائف في التخصصات المختلفة.

مجموعة العليان تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف

مجموعة العليان تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف

أوضحت مجموعة العليان، أن موعد التقديم متاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق الخميس المقبل، واشترطت الشركة عدد من الشروط أبرزها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

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وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية شروط التقديم على برنامج تطوير قادة المستقبل:

ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس (حديث التخرج إلى سنتين من الخبرة العملية).

اجتياز تقييم المهارات الشخصية.

إجـادة اللغة الإنجليزيـة.

اجتياز اختبار مركز التقييم.

التخصصات المطلوبة لوظائف مجموعة العليان

كشفت مجموعة العليان عن وظائف مجموعة العليان، وهي:

الهندسة: (الصناعية، الكهربائية، البرمجيات).

المالية: (المالية، والمحاسبة).

الإدارة: (سلسلة التوريد، المشتريات، التسويق، الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

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مميزات برنامج تطوير قادة المستقبل

مجموعة العليان تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف

يتميز برنامج توظيف مجموعة العليان بعد من المميزات أبرزها: (عقد وظيفي، راتب تنافسي مع علاوة سنوية، تأمين طبي للموظف وعائلته، خطة تطوير وظيفي).

وظائف مجموعة العليان

أعلنت بوابة توظيف مجموعة عليان القابضة، في وقت سابق عن 40 وظيفة شاغرة بالسعودية بجميع القطاعات بالمسميات التالية:

اخصائي تطوير أعمال

توكيلات زيروكس السعودية

القسم: المبيعات والتسويق

الموقع: الرياض

مدير مبيعات القناة

توكيلات زيروكس السعودية

القسم:المبيعات والتسويق

الموقع:جدة

مشرف مبيعات

المعادن المتقدمة للتعدين (أمكو

القسم:سلسلة التوريد اللوجيستي

الموقع:الدم

مساعد مدير التسويق

جسور إمداد

القسم:المبيعات والتسويق

الموقع:الرياض.

مسؤول الاتصال المؤسسي

العليان السعودية القابضة

القسم:شؤون الشركات

الموقع:الرياض