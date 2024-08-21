انت الأن تتابع خبر تحذير شديد الخطورة.. بعد انتشار جدري القردة.. هل يلجأ المغرب لإطلاق حملة تلقيح استباقية.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة المغربية تصريحات في الآونة الأخيرة تنفي المعلومات المتداولة حول انتشار مرض "جدري القردة" داخل المملكة، وذلك في ظل التصنيف العالمي للمرض كوباء من قِبل منظمة الصحة العالمية والتحذير من مخاطره. وذكرت الوزارة، في بيان لها يوم السبت الماضي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة من الإصابات بجدري القردة في المغرب منذ عدة شهور، بهدف تبديد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

في السياق نفسه، تداولت بعض الصفحات على شبكة فيسبوك أنباء عن استعدادات وزارة الصحة المغربية لإطلاق حملة تلقيح وطنية للوقاية من المرض. ومع ذلك، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن إطلاق مثل هذه الحملة مستبعد في الوقت الحالي، نظرًا لسيطرة الوزارة على الوضع وكفاءة الإجراءات الاحترازية المتبعة، الأمر الذي يسمح بحماية المغرب من أي إمكانية لانتشار الفيروس.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب، مثل العديد من الدول الأخرى، يظل في حالة يقظة وتأهب لمواجهة أي تهديدات صحية قد تنشأ، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للأمراض المعدية على المستوى العالمي.