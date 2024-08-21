رد سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر ! زلزال في الشارع الرياضي

انت الأن تتابع خبر د سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر ! زلزال في الشارع الرياضي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الأوقات التي يمر بها نادي النصر، قدم إبراهيم المهيدب استقالته من منصب رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية. الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق للنادي والمشهور بلقب كحيلان علق على استقالة المهيدب برسالة دعم وتقدير، مشيدا بخطوته ومعبرا عن أمله في تحسين وضع النادي.
رد سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر
- سريعا قد علق الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر على استقالة إبراهيم المهيدب من منصب رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي. جاء تعليق الأمير فيصل بعد أن أعلن المهيدب رسميا استقالته عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في منصة إكس.
تفاصيل استقالة إبراهيم المهيدب
- في تغريدته أوضح المهيدب أن تقديم استقالته جاء حرصا على مصلحة الكيان النصراوي، قائلا: من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع. وجود إدارتين قد يعطل دفة النجاح، لذلك تقديما لمصلحة النادي أقدم استقالتي وأضاف المهيدب: أنا متأكد أن الوضع سيتغير للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعماً لكل من يعمل لخدمة النادي، بالتوفيق لمعشوقنا العالمي.
- رد الأمير فيصل بن تركي
- رد الأمير فيصل بن تركي المعروف بلقب كحيلان والذي شغل منصب رئيس النادي سابقا على استقالة المهيدب برسالة دعم وتقدير، حيث قال: بيض الله وجهك يا أبو أحمد أول وتالي .. والله يوفق العالمي.
- تفاعل الجمهور النصراوي وبعض الإعلاميين مع تغريدة الأمير فيصل، حيث عبروا عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي بذلها المهيدب، وطالبوا الأمير فيصل بالتدخل لدعم النادي في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها.
- يأتي هذا التفاعل في إطار حرص الجماهير والإعلاميين على استقرار النادي وتحقيق النجاح المنشود، مع الأمل في أن تسهم الخطوات المقبلة في تحسين الأوضاع وتعزيز مسيرة النصر.