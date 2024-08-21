رد سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر ! زلزال في الشارع الرياضي

انت الأن تتابع خبر د سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر ! زلزال في الشارع الرياضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الأوقات التي يمر بها نادي النصر، قدم إبراهيم المهيدب استقالته من منصب رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية. الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق للنادي والمشهور بلقب كحيلان علق على استقالة المهيدب برسالة دعم وتقدير، مشيدا بخطوته ومعبرا عن أمله في تحسين وضع النادي.

رد سريع من كحيلان على استقالة إبراهيم المهيدب من نادي النصر

سريعا قد علق الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر على استقالة إبراهيم المهيدب من منصب رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي. جاء تعليق الأمير فيصل بعد أن أعلن المهيدب رسميا استقالته عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في منصة إكس.

تفاصيل استقالة إبراهيم المهيدب