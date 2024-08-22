انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يوضح أسباب عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بيان جديد يسلط الضوء على الشروط التي قد تؤدي إلى فقدان الاستفادة من التخفيض بنسبة 25% على المخالفات المرورية. يأتي هذا البيان في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الاستفادة من هذا التخفيض وفقًا للمادة (75) من نظام المرور السعودي، ويهدف إلى توضيح الشروط التي يجب على المخالفين الالتزام بها خلال المرحلة الحالية.

المرور السعودي يوضح أسباب عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات