انت الأن تتابع خبر صرف رواتب إضافية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني 94 مع الدفعة القادمة..وزارة الموارد البشرية تكشف الحقيقة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم برنامج الضمان الاجتماعي العديد من المزايا لجميع المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية حيث أتاح هذا البرنامج معاش شهري لجميع المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة ولكن هناك تساؤلات حول حقيقة صرف رواتب إضافية بمناسبة اليوم الوطني رقم 94 لذلك سوف نقوم اليوم بذكر الحقيقة والتعرف عليها كما سوف نوضح الشروط التي يجب توفيرها بالكامل من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حقيقة صرف رواتب إضافية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك شروط وأحكام مطلوبة من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في دولة السعودية كما وضحت أن خبر صرف رواتب إضافية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ليس حقيقي بل هي مجرد إشاعة منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي في حالة صدور أي قرار أو أمر ملكي سوف يتم الاعلان عنه بصورة رسمية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وليس هناك صرف رواتب إضافية مع الدفعة القادمة رقم 33 لذلك هذا الخبر ليس صحيح في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي