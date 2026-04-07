استقرار أسعار الذهب مع ترقب مهلة ترامب لإيران وتوترات مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:56 صباحاً - بلومبرج _ استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تمسك المستثمرين بحالة من الحذر قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4640.93 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4666.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة “تيستي لايف”، إن الأسواق تعيش حالة ترقب لنتائج التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وسط غموض بشأن مسار الأزمة.

في المقابل، أكدت إيران رغبتها في إنهاء دائم للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رافضة الضغوط لإعادة فتح المضيق، بينما حذر ترامب من أن طهران قد “تُمحى” إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المحدد مساء الثلاثاء.

وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، ما زاد من المخاوف بشأن التضخم العالمي. ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته كونه أصلًا غير مدر للعائد.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، لا تتوقع الأسواق خفضًا لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة خلال الأسبوع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 72.17 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1% إلى 1958.75 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 1478.49 دولار.

