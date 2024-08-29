انت الأن تتابع خبر تحديثات نظام الكفالة في السعودية 1446 : آخر الأخبار والشروط الجديدة لنقل الكفالة ! تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لتحسين حقوق العمال وتنظيم العلاقات التعاقدية بشكل أفضل، أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على نظام الكفالة لعام 2024. هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تحديث نظام العمل بما يتماشى مع تطورات سوق العمل والاحتياجات المتغيرة للعمال وأصحاب العمل.

تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية مع التأكيد على أن التغييرات لا تعني إلغاء نظام الكفيل بالكامل، بل تسعى إلى تطويره ليتناسب مع متطلبات العصر الحالي.

تحديثات نظام الكفالة في السعودية

أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية في السعودية عن تعديلات جديدة على نظام الكفالة لعام 2024، وذلك لتحسين حقوق العمال وأصحاب العمل. الوزارة أكدت أن هذه التعديلات لا تعني إلغاء نظام الكفيل بالكامل، بل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكفيل والوافد بما يتماشى مع مصالح الطرفين.

تفاصيل تعديلات نظام الكفالة لعام 2024

في نوفمبر الماضي، كشفت الوزارة عن التعديلات التي بدأت في مارس من هذا العام. التعديلات تشمل:

نقل الكفالة: يحق للعامل الوافد نقل كفالته إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء عقده الحالي.

الخروج والعودة: يمكن للعامل مغادرة المملكة والعودة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، يكفي أن يقوم بإشعاره إلكترونيا.

الانتقال إلى عمل جديد: يحق للعامل الانتقال إلى وظيفة جديدة قبل انتهاء عقده إذا حصل على موافقة الكفيل الحالي أو في حال كان هناك إخلال من صاحب العمل بالشروط.

شروط نقل الكفالة في السعودية

لنقل كفالة الوافد، يجب توافر الشروط التالية:

موافقة صاحب العمل الحالي: يجب أن يوافق صاحب العمل الحالي على نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر.

موافقة الكفيل الجديد: يجب أن يوافق الكفيل الجديد على استلام كفالة العامل.

خلو السجل من المخالفات: يجب ألا تكون على العامل أي مخالفات مرورية.

سريان عقد العمل: يجب أن يكون عقد العمل ساري المفعول ولم تنتهِ مدته.

سداد الرسوم: يجب دفع رسوم نقل الكفالة والتي تبلغ 2000 ريال سعودي للمرة الأولى، و4000 ريال سعودي للمرة الثانية، و6000 ريال سعودي للمرة الثالثة.

إجراءات إلكترونية: يمكن إتمام عملية نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر أو من خلال مكتب العمل.

المهن التي لا تحتاج إلى كفيل في السعودية

بعض المهن لا تتطلب وجود كفيل للعمل بها، مثل: