انت الأن تتابع خبر كانسيلو يكشف تفاصيل انتقاله إلى الهلال السعودي: كواليس الصفقة وأسباب الاختيار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أحدث تطورات سوق الانتقالات، تحدث البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن المميز، عن تفاصيل انتقاله إلى نادي الهلال السعودي وتطلعاته للمستقبل في الدوري السعودي. بعد انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الهلال بعقد يمتد لثلاث سنوات، شارك كانسيلو في مقطع فيديو نشره النادي على موقع "إكس"، حيث كشف عن سعادته بالانضمام إلى "الزعيم" وأثنى على تقدم كرة القدم في السعودية.

كانسيلو يكشف تفاصيل انتقاله إلى الهلال السعودي

تحدث البرتغالي جواو كانسيلو اللاعب الجديد في صفوف نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل انتقاله إلى الفريق وتطلعاته لمستقبله في الدوري السعودي. كانسيلو، الذي انتقل إلى الهلال قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وقع عقدًا يمتد لثلاث سنوات، حتى صيف عام 2027.

في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع "إكس"، يظهر كانسيلو وهو يستعد لجلسة تصوير بقميص الفريق. الفيديو يتضمن أيضا مشهدا له أثناء مكالمة هاتفية مع مواطنه خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، بالإضافة إلى لحظات من خضوعه للفحص الطبي.

أعرب كانسيلو عن سعادته بالانضمام إلى الهلال وأشاد بتقدم كرة القدم السعودية. كما تحدث عن كيفية تأثير زميله الجديد، روبن نيفيز، عليه من خلال حديثه عن تجربته في الدوري السعودي.

لم يكن كانسيلو جاهزا للمشاركة في مباراة الهلال ضد ضمك التي تلعب اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم 2025-2024. التشكيلة الأساسية للهلال في هذه المباراة تشمل: