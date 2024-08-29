انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تُحدد.. أوقات الطابور الصباحي في المدارس 1446 ومواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مواعيد الطابور الصباحي في مختلف المناطق التعليمية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2024-1446 هـ، وتهدف الوزارة من خلال تحديد هذه المواعيد إلى تنظيم دخول الطلاب، والطالبات إلى المدارس وضمان حضورهم للطابور الصباحي في الوقت المحدد، ما يسهم في بدء اليوم الدراسي بشكل منظم، ووضعت الوزارة هذه المواعيد ضمن خطة زمنية متكاملة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالعام الدراسي، بما في ذلك تواريخ بدء ونهاية الفصول الدراسية.

إضافة إلى تحديد أوقات الدوام خلال شهر رمضان المبارك

وأشارت الوزارة إلى أهمية مرونة هذه المواعيد، حيث تم السماح لكل إدارة تعليمية في المملكة بضبط أوقات الطابور بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل منطقة.

أوقات الطابور الصباحي

بالنظر إلى تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية، التي تشير إلى احتمال هطول أمطار، وانتشار الضباب في بعض المناطق خلال الساعات الأولى من الصباح، حرصت الوزارة على إعطاء صلاحيات لكل منطقة تعليمية لتحديد مواعيد الطابور بما يتلاءم مع الظروف الجوية المحلية، وفيما يلي تفاصيل مواعيد الطابور في بعض المدن:

الرياض: يبدأ الطابور الصباحي في الساعة 6:15 صباحاً.

جدة: موعد الطابور الصباحي في الساعة 7:00 صباحاً.

المدينة المنورة: يبدأ الطابور للبنين في الساعة 6:30 صباحاً وللبنات في الساعة 6:45 صباحاً.

القصيم: يبدأ الطابور للبنات في الساعة 6:30 صباحاً وللبنين في الساعة 6:45 صباحاً.

الأحساء: موعد الطابور للبنات في الساعة 6:45 صباحاً وللبنين في الساعة 7:00 صباحاً.

تبوك والجوف: يبدأ الطابور في الساعة 7:00 صباحاً للبنين والبنات.

حائل: يبدأ الطابور للبنات في الساعة 6:45 صباحاً وللبنين في الساعة 7:00 صباحاً.

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك

بالنسبة لمواعيد الدراسة خلال شهر رمضان لعام 1446 هـ، حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد خاصة تتناسب مع ظروف الصيام خلال الشهر الكريم، وقد تم تحديد مواعيد الدوام وفقاً للتالي:

الدوام المدرسي في الرياض ومكة المكرمة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً.

مدارس البنات بالمدينة المنورة: يبدأ الدوام في الساعة 9:30 صباحاً.

مدارس البنين بالمدينة المنورة: يبدأ الدوام في الساعة 9:45 صباحاً.

تبوك، حائل، والقصيم: يبدأ الدوام في الساعة 10:00 صباحاً.