انت الأن تتابع خبر قرارات بتغيير قيادات عسكريّة كبيرة في السعوديّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرملك المملكة العربية السعوديو سلمان بن عبد العزيز (خادم الحرمين الشريفين)، الخميس، أوامر بإعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين، وذلك بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، حسب ما أفادت به صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.



وتضمنت الأوامر إنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وإعفاء الفريق الركن فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع.



وشملت الترقية إلى رتبة فريق ركن كلاً من اللواء الركن فهد السلمان وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، واللواء الركن فهد الجهني وتعيينه رئيساً لأركان القوات البرية، واللواء البحري الركن محمد الغريبي وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية.



وجاء في الأوامر، تعيين مطلق الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.