انت الأن تتابع خبر السعودية 2024: كشف حقيقة إلغاء نظام الكفيل وتوجهات وزارة الموارد البشرية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول صحة هذا الخبر.
يعرف نظام الكفيل
- في المملكة بأنه يتضمن ضمان شخص، يدعى الكفيل، لوفاء شخص آخر، يعرف بالمدين، بكل الالتزامات القانونية، مثل الإقامة وغيرها. في هذا المقال، نكشف حقيقة الأمر بناءً على المعلومات الرسمية.
حقيقة إلغاء نظام الكفيل
- تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن الحقيقة. وفقا للتوضيحات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الأنباء المتداولة حول إلغاء النظام هي مجرد شائعات.
- أشار المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم وتطوير سوق العمل من خلال مبادرات جديدة، وأنه رغم الجهود السابقة لإلغاء نظام الكفيل، فإن العلاقات تحسنت بشكل سريع وتم إنهاء الموضوع.
تفاصيل نظام الكفيل الحالي
- لا يزال نظام الكفيل معمولًا به في بعض الجوانب، ويتطلب الالتزام ببعض الشروط للحصول على الفوائد المرتبطة به:
- العمالة المهنية: يجب أن يكون المستفيد من نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
- مدة الخدمة: يجب أن يكون صاحب العمل قد عمل لمدة 12 شهراً على الأقل.
- إشعار إلكتروني: يجب أن يتلقى المستفيد إشعاراً إلكترونياً من صاحب العمل بنقل الخدمة قبل 90 يوماً من موعد الانتقال.
- يستمر المواطنون في البحث عن صحة الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل، والتي ربما تكون قد تأثرت بإشاعات أو معلومات غير دقيقة.