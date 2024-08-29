انت الأن تتابع خبر السعودية 2024: كشف حقيقة إلغاء نظام الكفيل وتوجهات وزارة الموارد البشرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول صحة هذا الخبر.

يعرف نظام الكفيل

في المملكة بأنه يتضمن ضمان شخص، يدعى الكفيل، لوفاء شخص آخر، يعرف بالمدين، بكل الالتزامات القانونية، مثل الإقامة وغيرها. في هذا المقال، نكشف حقيقة الأمر بناءً على المعلومات الرسمية.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن الحقيقة. وفقا للتوضيحات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الأنباء المتداولة حول إلغاء النظام هي مجرد شائعات.

أشار المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم وتطوير سوق العمل من خلال مبادرات جديدة، وأنه رغم الجهود السابقة لإلغاء نظام الكفيل، فإن العلاقات تحسنت بشكل سريع وتم إنهاء الموضوع.

تفاصيل نظام الكفيل الحالي