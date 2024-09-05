انت الأن تتابع خبر عاجل : غياب نجم وسط الأهلي السعودي حتى إشعار آخر واستبعاد رسمي من القائمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خبر مفاجئ لجماهير النادي الأهلي السعودي، أعلنت مؤخرا تفاصيل قرار فني هام يتعلق بنجم الفريق المخضرم محمد المجحد. فقد كشفت تقارير صحفية عن استبعاد المجحد من القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- هذا القرار يأتي في ظل استمرار معاناة اللاعب من إصابة مزمنة في غضروف الركبة، والتي أثرت بشكل كبير على استمرارية مشاركته مع الفريق.
غياب نجم وسط الأهلي السعودي حتى إشعار آخر
- في تطور مفاجئ لجماهير النادي الأهلي السعودي، أعلنت تقارير صحفية عن قرار استبعاد نجم الفريق المخضرم محمد المجحد من القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- وفقاً لما نشرته صحيفة كبرى فقد تقرر استبعاد المجحد بعد تأكد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب إصابة في غضروف الركبة. المجحد كان قد خضع لعملية جراحية عقب نهاية الموسم الماضي، ثم بدأ برنامجه التأهيلي في أوروبا قبل أن يعود لاستكمال العلاج في عيادة النادي الأهلي.
- ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعب، أثبتت الإصابة أنها أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. وقد اضطر الجهاز الطبي إلى تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل، مما دفع الإدارة الفنية إلى اتخاذ قرار بإبعاده عن القائمة الرسمية للفريق حتى يتم تعافيه بالكامل.
- من المتوقع أن يعاد قيد المجحد في القائمة الرسمية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، شريطة أن يتعافى تماماً من إصابته ويصل إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في المباريات.