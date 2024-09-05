انت الأن تتابع خبر عاجل : غياب نجم وسط الأهلي السعودي حتى إشعار آخر واستبعاد رسمي من القائمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خبر مفاجئ لجماهير النادي الأهلي السعودي، أعلنت مؤخرا تفاصيل قرار فني هام يتعلق بنجم الفريق المخضرم محمد المجحد. فقد كشفت تقارير صحفية عن استبعاد المجحد من القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا القرار يأتي في ظل استمرار معاناة اللاعب من إصابة مزمنة في غضروف الركبة، والتي أثرت بشكل كبير على استمرارية مشاركته مع الفريق.

غياب نجم وسط الأهلي السعودي حتى إشعار آخر