الرياض - كتبت رنا صلاح - الصيف في المملكة العربية السعودية لا يأتي خفيفا بل يصل دائمًا بكامل هيبته وقسوته ليترك بصمته على كل شيء من حولنا ومع بداية هذا الموسم بدأت المؤشرات الجوية ترسم ملامح موجة حرغير اعتيادية تضرب مناطق واسعة من المملكة خاصة في شرقها وتضع المواطنين والمقيمين أمام تحد حقيقي مع الطبيعة وفي خضم هذا المشهد اللاهب لم تقتصر الأجواء الملتهبة على السعودية وحدها بل امتدت لتشمل عدة دول عربية وسط تحذيرات عاجلة أطلقتها الجهات المختصة تدعو فيها الجميع إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ورتغث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تشتعل .. مدينتان على وشك كسر حاجز الـ50 وسط تحذيرات عاجلة من موجة قاتلة

في سباق المدن الأشد حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية برزت مدينتان سعوديتان بقوة وسط موجة حر لاهبة تضرب المنطقة الأحساء تصدرت المشهد سعوديًّا وسجلت 49.3 درجة مئوية لتحتل المرتبة الثانية عالميًا بينما جاءت الدمام في المرتبة الثانية على مستوى المملكة وسابعًا على مستوى العالم بدرجة حرارة بلغت 48.2 مئوية هذا الحضور اللافت في قائمة الأكثر سخونة عالميًا يعكس شدة الموجة الحارة التي تضرب شرق السعودية ويضع المنطقة أمام تحدٍ مناخي يستدعي الحذر والاستعداد.

درجات الحرارة اليوم بالمملكة

لا تزال موجة الحر الشديدة تفرض سطوتها على شرق المملكة وسط توقعات باستمرارها خلال اليوم بحسب ما أكده المركز الوطني للأرصاد عبر منصته الرسمية على "إكس" وفي مشهد يُجسّد اتساع رقعة التأثر بالحرارة اللاهبة ضمت قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم ليوم 24 مايو ست مدن عربية إلى جانب نظيراتها السعودية من بينها مدينتان في الإمارات ومدينة واحدة من الجزائر وأخرى من الكويت بالإضافة إلى مدينة عراقية وأخرى عُمانية إنها موجة استثنائية لم تستثنِ أحدًا من لهيبها وتُذكّر الجميع بأهمية الحذر في مواجهة هذا الصفيح الجوي المشتعل.