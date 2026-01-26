حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم لحظة يوميًا مشاعدة القناة الجزائرية الرياضية الأولى الجديدة التي تتميز ببث أقوى المواجهات بين الأندية على المستطيل الأخضر، والتحليل الرياضي للمباريات.

ولذلك يبحث المشاهدين عن تردد القناة الجزائرية الرياضية الأولى الجديدة على نايل سات 2026، لتنزيلها والاستمتاع بمشاهدة أحداث المباريات مجانًا دون انقطاع.

تردد القناة الجزائرية الرياضية الأولى الجديدة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد القناة الجزائرية الرياضية الأولى الجديدة