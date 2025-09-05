الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة حالة جوية نشطة تتميز بالأمطار الرعدية والبرق، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد أن تتأثر مناطق واسعة في المملكة بمنخفض جوي يحمل أجواءً متقلبة وتبدأ هذه الحالة من يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة، مع فرص متفاوتة لهطول الأمطار بين خفيفة وغزيرة حسب كل منطقة قحلوظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من الأربعاء للجمعة .. السماء تشتعل رعدًا وبرقًا وأمطارًا غزيرة على الإمارات!

تشير النماذج المناخية إلى أن مناطق الشمال الغربي والشمال الأوسط ستشهد أمطاراً متفاوتة الشدة، تبدأ من زخات متفرقة خلال ساعات الصباح، ثم تتكاثف تدريجياً في فترة ما بعد الظهر أما المناطق الغربية والجنوبية الغربية، مثل مكة المكرمة وجدة، فستكون أكثر عرضة للأمطار الغزيرة المترافقة بالرعد والبرق، مما يقتضي توخي الحذر أثناء التنقلات، خصوصاً في الطرق السريعة والمناطق المنحدرة.

نشاط الرياح والتأثير على حركة المرور

يتوقع أن تكون الرياح متوسطة إلى نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة أحياناً، مع هبات قوية في بعض المناطق المكشوفة وهذا النشاط الريحي قد يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال في المناطق الصحراوية المفتوحة، ما يقلل من مدى الرؤية الأفقية، ويزيد من صعوبة القيادة، ويستدعي الالتزام بإرشادات المرور والابتعاد عن مناطق تجمع المياه أثناء هطول الأمطار.

التحذيرات والسلامة العامة

أوصت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً في المناطق التي تتعرض لفيضانات مفاجئة أو تجمعات مياه كما حذرت من مخاطر البرق في الأماكن المكشوفة، داعية الجميع إلى البقاء في الداخل أو الابتعاد عن الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية.

أثر الأمطار على البيئة والزراعة

ستكون هذه الأمطار فرصة لتغذية المياه الجوفية وتحسين الأراضي الزراعية، خصوصاً في المناطق التي شهدت نقصاً في الهطول المطري خلال الأسابيع الماضية كما أنها تساعد على تنقية الهواء من الغبار وتقليل درجات الحرارة المرتفعة في النهار، لتقديم أجواء أكثر اعتدالاً وراحة لسكان المناطق الداخلية والوسطى.

توقعات درجات الحرارة

مع وصول المنخفض الجوي، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة النهارية بمعدل 3 إلى 5 درجات مئوية عن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من السنة، بينما تشهد ليالي الأربعاء إلى الجمعة أجواء معتدلة مع رياح باردة نسبياً، ما يجعل ارتداء الملابس المناسبة أمراً ضرورياً خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

توصيات عملية للمواطنين