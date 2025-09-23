نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء،.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أوضح فيه، أنه سيُصلى على الفقيد – رحمه الله – بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، كذلك ستقام صلاة الغائب عليه بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة.