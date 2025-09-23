نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة المفتي العام عبدالعزيز آل الشيخ وصلاة الجنازة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

موعد ومكان صلاة الجنازة

حسب البيان، ستُقام صلاة الجنازة على سماحة المفتي بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

صلاة الغائب في مساجد المملكة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الغائب على الفقيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة عقب صلاة العصر.