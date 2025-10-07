نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات عبر منصة "نسك" الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات عبر منصة "نسك" الإلكترونية



أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن خطوة جديدة لتسهيل إجراءات أداء مناسك العمرة، حيث أصبح بإمكان جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها أداء العمرة أثناء تواجدهم داخل المملكة، وذلك عبر منصة "نسك" الإلكترونية، دون الحاجة لأي وسطاء أو معاملات ورقية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يشمل كل من تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، بالإضافة إلى تأشيرة العمل وغيرها من أنواع التأشيرات الأخرى، موضحة أن هذا القرار يأتي دعمًا لجهود المملكة في توسيع دائرة المستفيدين من خدمات العمرة وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتيسير الخدمات الدينية وتعزيز التحول الرقمي.

"نسك عمرة".. تجربة رقمية متكاملة

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مؤخرًا منصة "نسك عمرة" لتوفير تجربة إلكترونية شاملة للراغبين في أداء العمرة، إذ يمكن من خلالها اختيار الباقة المناسبة، وحجز المواعيد، وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًا بخطوات بسيطة وسريعة.

وتُعد المنصة نموذجًا للتحول الرقمي الذي يهدف إلى تيسير رحلة المعتمرين وتوفير تجربة روحانية مريحة خالية من التعقيدات.

تيسيرات لخدمة ضيوف الرحمن

وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء المناسك في أجواء روحانية يسودها الأمن والسكينة.

كما أكدت أن المملكة مستمرة في تطوير منظومة الحج والعمرة من خلال ابتكار حلول تقنية حديثة تضمن جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

رؤية السعودية 2030.. نحو خدمات أذكى

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، التي تركز على تطوير التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة إسلامية رائدة تستقبل ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم سنويًا.



تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بتسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، ضمن رؤية طموحة تجعل تجربة العمرة أكثر يسرًا وراحة. ومع إطلاق منصة "نسك عمرة"، بات بإمكان الزوار أداء المناسك بخطوات رقمية متكاملة تعكس التحول الذكي الذي تشهده منظومة الحج والعمرة في السعودية.

