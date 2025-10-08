الرياض - كتبت رنا صلاح - تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بالعملية التعليمية وبكل ما يعزز من استقرار الطلاب ويدعم استمرارهم في التعليم دون عوائق مادية أو اجتماعية . وفي هذا الإطار يأتي برنامج تكافل الطلاب، الذي يعد واحدًا من أهم البرامج الوطنية التي تُعنى بدعم الطلاب المحتاجين في مختلف مراحل التعليم العام. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي داخل المدارس، وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في التعليم ضمن بيئة مستقرة ومتكاملةخلال العام الدراسي الحالي 1447هـ، أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن مواعيد صرف الدعم الجديد للطلاب، موضحة أن عملية الصرف ستكون على مرحلتين، بحيث يتم توزيع الدعم المالي والعيني بطريقة تضمن وصول المساعدة في الوقت المناسب لكل طالب مستحق نحخهر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد صرف تكافل الطلاب 1447 وطرق التسجيل في دعم مؤسسة تكافل التعليمية

برنامج تكافل الطلاب هو مبادرة وطنية أطلقتها الدولة لتقديم الدعم للطلاب والطالبات من الأسر ذات الدخل المحدود، ويشمل الدعم المالي المباشر، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية الأساسية التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي. ولا يقتصر دور البرنامج على تقديم المساعدات المادية فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز روح الانتماء والمساواة بين الطلاب داخل المجتمع المدرسي، حيث يشعر الجميع أن التعليم متاح لهم بالتساوي دون تفرقة بسبب الظروف الاقتصادية.

تُشرف على البرنامج مؤسسة تكافل الخيرية، وهي جهة رسمية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، وتستهدف دعم آلاف الطلاب في مختلف المناطق التعليمية بالمملكة.

متى ينزل دعم تكافل الطلاب 1447؟

أعلنت مؤسسة تكافل رسميًا أن صرف دعم تكافل للعام الدراسي 1447 سيتم على مرحلتين منفصلتين، وذلك لضمان تلبية احتياجات الطلاب في كل فصل دراسي على حدة.

المرحلة الأولى

بدأ صرف المرحلة الأولى من الدعم في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2025، حيث تم خلال هذه المرحلة توزيع المستلزمات المدرسية الأساسية مثل الحقائب والأدوات الدراسية، بالإضافة إلى مبالغ مالية نقدية تُحوّل إلى المدارس أو تُودع في حسابات أولياء الأمور المستحقين، وذلك وفقًا للآلية المتبعة في كل منطقة تعليمية. تهدف هذه المرحلة إلى تهيئة الطلاب لبداية العام الدراسي الجديد وتخفيف العبء المالي عن الأسر مع انطلاق الدراسة.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية من الصرف، فمن المقرر أن تبدأ مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، أي خلال شهر يناير 2026 تقريبًا، وتهدف إلى استكمال ما يحتاجه الطلاب خلال النصف الثاني من العام الدراسي. تشمل هذه المرحلة دعمًا ماليًا إضافيًا ومساعدات مدرسية أخرى، لضمان استمرار الطلاب في الدراسة بنفس الوتيرة دون تأثر بسبب الظروف المادية.

وبينت المؤسسة أن الدعم المالي والعيني يتم صرفه بشكل دوري ومنظم، بعد مراجعة أسماء المستحقين من قبل المدارس والإدارات التعليمية لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها فعلًا.

الفئات المستهدفة من برنامج تكافل

يستهدف برنامج تكافل الطلاب الفئات الأكثر حاجة داخل المجتمع المدرسي، وتشمل على وجه التحديد: