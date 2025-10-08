الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبح التخييم في المملكة العربية السعودية نشاطًا شائعًا بين محبي الطبيعة والمغامرات، خاصة خلال فصول الطقس المعتدل . غير أن هذا النشاط الجميل قد يتحول إلى مخالفة قانونية إذا لم يتم وفق الأنظمة المعتمدة، وهو ما شددت عليه القوات الخاصة للأمن البيئي، مؤكدة أن التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون الحصول على ترخيص رسمي قد يعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 3000 ريال سعودي شكاجن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأمن البيئي: غرامة 3000 ريال لمن يخيم دون ترخيص في الغابات والمتنزهات الوطنية

جاء هذا التحذير ضمن حملة توعوية أطلقتها القوات الخاصة للأمن البيئي بهدف تنظيم الأنشطة السياحية في المناطق الطبيعية، والحفاظ على البيئة من العبث والتخريب الناتج عن الممارسات غير النظامية. وأوضح الأمن البيئي أن الغرض من تطبيق هذا النظام ليس التضييق على المواطنين أو الزوار، بل تنظيم عملية التخييم بحيث تكون آمنة وصديقة للبيئة، وتراعي الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية.

لماذا يُشترط الحصول على ترخيص للتخييم؟

الحصول على تصريح رسمي قبل التخييم ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة ضرورية لحماية البيئة وضمان سلامة الزائرين. فالعديد من المناطق الطبيعية في المملكة تحتوي على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، وقد يؤدي التخييم العشوائي إلى تدمير هذه الأنظمة البيئية الحساسة. كما أن بعض الغابات والمتنزهات الوطنية تقع ضمن نطاقات محمية لا يُسمح بالعبث فيها أو إشعال النار دون إشراف الجهات المختصة.

إضافة إلى ذلك، يساعد الترخيص الجهات المعنية في متابعة الأنشطة الميدانية وتقديم المساعدة في حال حدوث طارئ أو فقدان أحد المتنزهين، ما يجعل الرحلات أكثر أمانًا وتنظيمًا.

قيمة الغرامات وآلية تطبيقها

بيّنت القوات الخاصة للأمن البيئي أن غرامة التخييم دون ترخيص تصل إلى 3000 ريال، وتختلف قيمتها باختلاف نوع المخالفة. فقد يُغرم المخالف مبالغ إضافية إذا صاحب التخييم أي ممارسات مدمرة للبيئة، مثل:

إشعال النار في غير الأماكن المخصصة.

ترك النفايات في الموقع بعد المغادرة.

قطع الأشجار أو الأعشاب الطبيعية.

إتلاف المرافق العامة داخل المتنزهات الوطنية.

وأكدت القوات أن تطبيق هذه العقوبات يتم وفق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، وأن الهدف منها ردع الممارسات الخاطئة، وحماية المناطق الطبيعية التي تُعد ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كيف تحصل على ترخيص التخييم؟

تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصاتها الإلكترونية خدمة طلب ترخيص للتخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية، حيث يمكن للراغبين في التخييم التقديم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية. ويتطلب الترخيص إدخال بيانات الموقع والفترة الزمنية للتخييم، وعدد الأفراد، والتعهد بالالتزام بضوابط الحماية البيئية، مثل منع إشعال النار خارج الأماكن المخصصة، وعدم ترك أي مخلفات، والامتناع عن الصيد داخل المناطق المحمية.

بعد الموافقة على الطلب، يُمنح المتقدم تصريحًا إلكترونيًا يتيح له التخييم في المكان المحدد، مع مراقبة دوريات الأمن البيئي لضمان التزام الجميع بالأنظمة.

ضوابط يجب الالتزام بها أثناء التخييم

وضعت القوات الخاصة للأمن البيئي مجموعة من التعليمات الواجب على المخيمين اتباعها، أبرزها: