المدير الفني للمنتخب السعودي يُشيد بأداء لاعبيه أمام منتخب إندونيسيا

أشاد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي إيرڤي رينارد بأداء لاعبيه أمام المنتخب الإندونيسي، مؤكدًا أنهم قدموا مستوى فنيًا مميزًا استحقوا من خلاله الفوز بنتيجة (3 - 2)، ضمن الجولة الأولى من الدور الرابع للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء أن المنتخب أظهر شخصية قوية بعد تأخره في النتيجة، مبينًا أن استقبال هدف مبكر من ركلة جزاء لم يؤثر في روح اللاعبين الذين نجحوا في العودة سريعًا وتحقيق التقدم.

وأكد المدرب الفرنسي أن الفريق كان قادرًا على حسم المباراة بشكل مبكر بعد التقدم، مشيرًا إلى أن بعض الفرص المهدرة كانت سببًا في بقاء المنافسة مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبيّن رينارد أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تصحيح بعض الجوانب الفنية استعدادًا للمواجهة القادمة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين على مواصلة الأداء المميز.

وأوضح أنه لا يرغب في الحديث عن أداء الحكم، مبينًا أن الانفعالات أثناء المباراة أمر طبيعي لأي مدرب، إلا أن الأهم بالنسبة له هو الحفاظ على تركيز الفريق في مشواره نحو التأهل